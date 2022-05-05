Цены на топливо в Латвии бьют рекорды

ЕС еженедельно собирает данные о средних ценах на топливо в государствах-членах.

Опубликованная на прошлой неделе информация Еврокомиссии за предыдущую неделю показывает, что литр бензина 95-й марки в Латвии с 26 апреля по 2 мая стоил в среднем 1,805 евро за литр. Неделей ранее средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,779 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1,87 евро за литр. Неделей ранее средняя цена дизельного топлива достигала 1,82 евро за литр.

Рекорд средней цены бензина 95-й марки был установлен в этом году на неделе с 8 по 14 марта, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 1,881 евро за литр. Рекорд для дизельного топлива был достигнут на неделе с 29 марта по 4 апреля, когда оно стоило 1,839 евро за литр.