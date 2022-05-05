На поддержку Украины пожертвовано уже 10 млн евро

Пожертвования используются для оказания практической помощи народу Украины. Передача помощи организована в сотрудничестве с министерствами обороны и иностранных дел Латвии, посольством Латвии на Украине и при поддержке почетных граждан Латвии на Украине, посольства Украины в Латвии и инициативы "Предприниматели за мир", а также украинских благотворительных организаций.

В настоящее время на сумму 1 688 064,31 евро оказана помощь медицинскими средствами и лекарствами украинским больницам и отрядам территориальной обороны.

Еще 2 403 634,63 евро ушло на более 50 партий гуманитарной помощи в виде продуктов питания и гигиенических товаров. В сотрудничестве с посольством Латвии на Украине и почетными гражданами Латвии помощь была направлена в 21 из 24 областей Украины.

Помощь в размере 4 594 776,89 евро была оказана подразделениям теробороны Украины, армии и Национальной гвардии, а в размере 1 146 794,23 - украинским беженцам в Латвии.

Ziedot.lv отмечает, что Украина еще долго будет нуждаться в помощи, особенно после окончания войны.

С сегодняшнего дня также можно сделать пожертвования в рамках инициативы "Предприниматели за мир" на портале Ziedot.lv.