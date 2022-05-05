В Риге демонтируют несколько детских площадок, новые начнут устанавливать в этом году

Работы постепенно проводятся на тех площадях, которые Управление по благоустройству территории Рижской думы (TLP) переняло с исполнительных дирекций, ликвидированных в мае 2021 года. Это 113 площадок, из которых 63 находятся на принадлежащих самоуправлению земельных участках, а 50 - на частной собственности или на земельных участках, находящихся в общей собственности собственников квартир многоквартирных домов. В самоуправлении информируют, что это количество не включает в себя игровые и спортивные площадки, находящиеся на территориях парков, возле водоемов и образовательных учреждений .

В самоуправлении проинформировали, что TLP в соответствии с правилами Кабинета министров от 7 января 2020 года № 18 "Правила безопасности игровых и рекреационных площадок" проводит ежегодную главную проверку игрового оборудования, в котором устанавливается общий уровень безопасности оборудования и площадок, устанавливая общий уровень безопасности фундамента и покрытия; проверяется функциональность и стабильность оборудования и так далее.

Ежегодные проверки и оценки риска, согласно заключенному в результате закупки договору осуществляются предприятие Fixman.

До сих пор получены заключения о 46 площадях, и демонтаж опасных элементов осуществлен по 15 адресам.

В самоуправлении пояснили, что ежемесячно получены заключения о приблизительно 15 адресах, демонтаж опасных элементов планируется в соответствии с полученными заключениями. До осени заключения будут обо всех 113 площадках.

Постепенно демонтируются игровые конструкции, которые не соответствуют правилам Кабинета министров от 7 января 2020 года № 18 "Правила безопасности игровых и рекреационных площадок". Многие из демонтированных установок являются металлическими конструкциями советского времени, которые не соответствуют установленным правилами Кабмина стандартам безопасности, сообщают в самоуправлении. В их списке есть также новые игровые устройства, которые уже на момент установки нарушали закон. Причем то, что визуально оборудование не выглядит устаревшим, не гарантирует его безопасность. Если игровые устройства после ежегодной главной проверки и оценки рисков признаются безопасными для использования и их состояние можно улучшить очень простыми ремонтными работами, то оборудование сохраняется.

Цель демонтажных работ - забота о безопасности детей, а также выполнение установленных Кабмином правил и требований к владельцам игровых площадок.

В самоуправлении сообщается, что исторически образовалась ситуация, когда установленное в 50 местах игровое оборудование находится во владении самоуправления, но находится на частной земле или земле многоквартирного дома, находящейся в общей собственности. Это означает - оборудование принадлежит самоуправлению и при проведении оценки рисков оно имеет право демонтировать небезопасные элементы. Но поскольку земля принадлежит частным владельцам, то Закон о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица не позволяет инвестировать финансовые средства самоуправления в улучшение частной собственности.

Создание новых игровых площадок планируется начать в этом году, подробная информация будет доступна в начале лета.

Жители Иманты возмущены демонтажем детской игровой площадки. Жители считают, что площадка устарела и нуждалась в ремонте, но жильцы не согласны с технической оценкой, согласно которой вся площадка находилась в неудовлетворительном состоянии.

Жители говорят, что о демонтаже площадки не были информированы ни собственники земли, ни жители окрестностей.