В Адажи в фундамент новой фабрики по производству печенья и вафель заложена капсула

Новое производство площадью более 30 000 м2 с 13 производственными линиями будет специализироваться на производстве печенья и вафель и станет крупнейшим в своем роде в странах Северной Европы и Балтии. В дополнение к строительству последуют значительные инвестиции в новое оборудование и производственные линии, что в целом составит крупнейшие инвестиции в сектор производства продуктов питания в Латвии за последние годы и создаст около 300 новых рабочих мест. Это будет одна из самых значительных инвестиций Orkla в латвийскую пищевую промышленность за последние годы.

Строительство фабрики началось в ноябре 2020 года, и планируется, что она начнет работать в конце этого года. В свою очередь до 2023 года планируется завершить весь проект, чтобы производство могло работать на полную мощность.

Тем самым производство печенья и вафель из Кунгэльва в Швеции и с улицы Атрилерияс в Риге будет перенесено в Адажи. Новая фабрика находится в Адажи, на улице Лаймас, 8, рядом с фабрикой Laima, открытой в прошлом году.

"Мы начали с концепции – сконцентрировать все производство печенья Orkla на современной, эффективной и, главное, устойчивой фабрике. Сегодня все видят, что это видение становится реальностью. Новое производство печенья обеспечит конкурентоспособность Orkla в будущем, что позволит нам сконцентрировать инвестиции на новых технологиях, повысить эффективность затрат и создать более сильную производственную платформу. Новая фабрика даст нам возможность создавать новые продукты, предлагать инновации и развивать наши сильные местные бренды", – говорит Ингвилл Тарберг Берг, вице-президент группы Orkla и исполнительный директор Orkla Confectionery & Snacks, помещая в капсулу упаковки уже существующих продуктов.

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Министр экономики Янис Витенбергс говорит: "Я горжусь каждым нашим предпринимателем, который не останавливается и реализует проекты для будущего роста и международной конкуренции. Orkla думает об устойчивом развитии и еще больше расширяет свои мощности, одновременно модернизируя производственные процессы, что позволит в Латвии производить продукты и для рынков других стран. Новая фабрика также внесет ощутимый вклад в экономику Латвии, обеспечив благосостояние многих людей. Желаю предприятию продолжать курс на успех!"

"Европейский Зеленый курс ставит перед собой амбициозные цели. Уже сейчас ясно, что помимо лиц, принимающих решения в государственном секторе, а также на международной арене, в достижении целей Зеленого курса будет играть важную роль частный сектор. Все они должны быть в тесной связи с научными и технологическими достижениями, уделяя особое внимание развитию экономики замкнутого цикла и более разумному использованию ресурсов. Внедрение принципов устойчивости и Зеленого курса сегодня является ключом к успеху и эффективности предприятия", – говорит Зане Петре, глава представительства Европейской комиссии в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

В свою очередь Марис Спринджукс, председатель думы Адажского края, говорит: "Я доволен тем, что в Адажи благодаря конструктивной и целенаправленной работе создана среда и инфраструктура, которая позволяет здесь построить крупнейшие в Балтии и Скандинавии фабрики. Я горжусь тем, что именно в Адажском крае строится новая фабрика по производству печенья и вафель Orkla Biscuit Production". В капсулу мэр поместил сегодняшний выпуск местной газеты.