История Патрона: пес, который превратился из обычного питомца в сапера и мировую звезду

Во время любой войны на каждой из сторон есть свои герои - те, кем восторгаются, кого ставят в пример, кто помогает пережить суровые будни. И не всегда это люди. Одним из таких героев Украины стал пес по клике Патрон - джек-рассел, превратившийся из простой собаки в сапера, стал настоящей звездой не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. TJ рассказывает о стремительном карьерном росте Патрона и его мировой славе.
Джек-рассел появился в семье Михаила Ильева, руководителя пиротехнической группы Черниговской области, в 2020 году. Пес был куплен в подарок сыну, сначала его назвали Пулей, но потом переименовали в Патрона. Сначала он был чисто выставочным псом, сначала его тренировали как обычную собаку, но потом Ильев взял его с собой на работу, где неожиданно выяснилось, что Патрон весьма неплохой сапер.
Патрона обучили распознавать взрывчатые вещества и устройства по запаху, но делать из него полноценного служебного пса и брать на службу не планировали. Все изменилось весной 2022 года, когда украинским военным потребовалась помощь.
По словам хозяина, обычно Патрон несет службу возле разбитой техники и в населенных пунктах, подлежащих разминированию. Пес ищет мины по запаху, а потом сообщает о находке людям. Есть у него и слабые стороны - когда вокруг слишком много сгоревшей техники, Патрон начинает чихать, что, конечно, значительно мешает работе.
На сегодняшний день Патрон помог отыскать уже более 200 взрывных устройств. Кроме того, он оказывает психологическую поддержку военнослужащим и принимает участие в уроках для детей - на его примере рассказывают о фейках и безопасности в соцсетях.
С чего все началось?
Взлет популярности Патрона произошел 15 марта, когда в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о новом четвероногом сослуживце. Затем на канале стали публиковать видеоролики с участием собаки, которые разлетались по другим аккаунтам и стали вирусными.
A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion 🐶 One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr
Встретился он и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло 8 мая, когда Зеленский должен был вручить награды сотрудникам ГСЧГ. И, хотя пес в составе службы не числится, его удостоили медали "За самоотверженную службу", а его хозяина — ордена "За мужество" III степени.
100 000,- 🙀🐶🐶🐶Za tolik se vydražil háčkovanej bombočuch Patron! Peníze jdou na pomoc Ukrajině. To je fakt bomba!💣🧨, viď Patrone? Gratuluju vítězi a smekám také před přihazovateli a hlavně @LuciePoulova ! 🙏♥️ pic.twitter.com/0CeLD8CzR3