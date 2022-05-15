История Патрона: пес, который превратился из обычного питомца в сапера и мировую звезду

На сегодняшний день Патрон помог отыскать уже более 200 взрывных устройств. Кроме того, он оказывает психологическую поддержку военнослужащим и принимает участие в уроках для детей - на его примере рассказывают о фейках и безопасности в соцсетях.

С чего все началось?

Взлет популярности Патрона произошел 15 марта, когда в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о новом четвероногом сослуживце. Затем на канале стали публиковать видеоролики с участием собаки, которые разлетались по другим аккаунтам и стали вирусными.

A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion 🐶 One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 19, 2022

Популярность Патрона выросла настолько, что журналисты New York Times даже предположили, что популярность питомца — спланированная кампания со стороны украинской пропаганды.

У пса мгновенно появился и свой Instagram, где стали ежедневно выкладывать фотографии со службы и вне ее.

Спустя всего пару недель с Патроном начали фотографироваться не только военные или спасатели, но и местные знаменитости и журналисты.

За месяц Патрон успел встретиться, например, с блогером Антоном Птушкиным, путешественником Дмитрием Комаровым, главой МВД Украины и его заместителем.

Встретился он и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло 8 мая, когда Зеленский должен был вручить награды сотрудникам ГСЧГ. И, хотя пес в составе службы не числится, его удостоили медали "За самоотверженную службу", а его хозяина — ордена "За мужество" III степени.

Награждение Патрона ФОТО: Reuters/ScanPix

Пользователи начали посвящать Патрону фан-арт в благодарность за службу. Одни рисуют его героем мультфильмов, другие вяжут самодельные игрушки, а третьи делятся работами своих детей.

Пёс патрон в исполнении беларуской художницы Ольги Якубовской. Как вам? По-моему, классно получилось) pic.twitter.com/e4gzEH4EP3 — Максим Мирович (@MirovichMedia) May 2, 2022

Черниговский сапёр — пёс Патрон на детских рисунках🇺🇦😍 pic.twitter.com/91PsX1K1Y7 — Максим Мирович (@MirovichMedia) April 29, 2022

100 000,- 🙀🐶🐶🐶Za tolik se vydražil háčkovanej bombočuch Patron! Peníze jdou na pomoc Ukrajině. To je fakt bomba!💣🧨, viď Patrone? Gratuluju vítězi a smekám také před přihazovateli a hlavně @LuciePoulova ! 🙏♥️ pic.twitter.com/0CeLD8CzR3 — Pecka Gangsta (@peckagangsta) April 17, 2022

Несмотря на свой звездный статус, Патрон продолжает работать и искать мины. Удачи в этом нелегком деле, песик!