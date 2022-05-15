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История Патрона: пес, который превратился из обычного питомца в сапера и мировую звезду

Пес Патрон на работе ФОТО: Reuters/ScanPix

Во время любой войны на каждой из сторон есть свои герои - те, кем восторгаются, кого ставят в пример, кто помогает пережить суровые будни. И не всегда это люди. Одним из таких героев Украины стал пес по клике Патрон - джек-рассел, превратившийся из простой собаки в сапера, стал настоящей звездой не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. TJ рассказывает о стремительном карьерном росте Патрона и его мировой славе.

Джек-рассел появился в семье Михаила Ильева, руководителя пиротехнической группы Черниговской области, в 2020 году. Пес был куплен в подарок сыну, сначала его назвали Пулей, но потом переименовали в Патрона. Сначала он был чисто выставочным псом, сначала его тренировали как обычную собаку, но потом Ильев взял его с собой на работу, где неожиданно выяснилось, что Патрон весьма неплохой сапер.

Патрона обучили распознавать взрывчатые вещества и устройства по запаху, но делать из него полноценного служебного пса и брать на службу не планировали. Все изменилось весной 2022 года, когда украинским военным потребовалась помощь.

По словам хозяина, обычно Патрон несет службу возле разбитой техники и в населенных пунктах, подлежащих разминированию. Пес ищет мины по запаху, а потом сообщает о находке людям. Есть у него и слабые стороны - когда вокруг слишком много сгоревшей техники, Патрон начинает чихать, что, конечно, значительно мешает работе.

На сегодняшний день Патрон помог отыскать уже более 200 взрывных устройств. Кроме того, он оказывает психологическую поддержку военнослужащим и принимает участие в уроках для детей - на его примере рассказывают о фейках и безопасности в соцсетях.

С чего все началось?

Взлет популярности Патрона произошел 15 марта, когда в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о новом четвероногом сослуживце. Затем на канале стали публиковать видеоролики с участием собаки, которые разлетались по другим аккаунтам и стали вирусными.

Популярность Патрона выросла настолько, что журналисты New York Times даже предположили, что популярность питомца — спланированная кампания со стороны украинской пропаганды.

У пса мгновенно появился и свой Instagram, где стали ежедневно выкладывать фотографии со службы и вне ее.

Спустя всего пару недель с Патроном начали фотографироваться не только военные или спасатели, но и местные знаменитости и журналисты.

За месяц Патрон успел встретиться, например, с блогером Антоном Птушкиным, путешественником Дмитрием Комаровым, главой МВД Украины и его заместителем.

Встретился он и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло 8 мая, когда Зеленский должен был вручить награды сотрудникам ГСЧГ. И, хотя пес в составе службы не числится, его удостоили медали "За самоотверженную службу", а его хозяина — ордена "За мужество" III степени.

Награждение Патрона ФОТО: Reuters/ScanPix

Пользователи начали посвящать Патрону фан-арт в благодарность за службу. Одни рисуют его героем мультфильмов, другие вяжут самодельные игрушки, а третьи делятся работами своих детей.

Несмотря на свой звездный статус, Патрон продолжает работать и искать мины. Удачи в этом нелегком деле, песик!

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