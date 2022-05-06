Голубева отправилась в Киев. И встретила знаменитого пса Патрона

Министры внутренних дел стран Балтии и Польши в четверг, 5 мая, в Киеве подписали декларацию, которая создаст необходимые условия для расширения сотрудничества в сфере внутренних дел и оказания оперативной поддержки украинским службам внутренних дел. Среди прочего в ходе визита министр внутренних дел Латвии Мария Голубева встретилась с самой известной собакой Украины - Патроном, который помогает украинским саперам находить взрывоопасные предметы.