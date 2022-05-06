Пт, 6.05.2022
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Голубева отправилась в Киев. И встретила знаменитого пса Патрона

ФОТО: Marija Golubeva/Twitter

Министры внутренних дел стран Балтии и Польши в четверг, 5 мая, в Киеве подписали декларацию, которая создаст необходимые условия для расширения сотрудничества в сфере внутренних дел и оказания оперативной поддержки украинским службам внутренних дел. Среди прочего в ходе визита министр внутренних дел Латвии Мария Голубева встретилась с самой известной собакой Украины - Патроном, который помогает украинским саперам находить взрывоопасные предметы.

"И так, совершенно неожиданно, иногда сбываются мечты. Lifetime achievement ("Жизненное достижение" - с англ. яз) - подержать в руках Патрона. Спасибо ему за все спасенные жизни", - написала Голубева в Twitter. 

У Патрона также есть свой аккаунт в соцсети. На него подписаны более 10 000 человек. 

Подробнее о Патроне мы писали ранее здесь:

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