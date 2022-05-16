Пн, 16.05.2022
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Профессор: объем теневой экономики в Латвии - 26,6%

Теневая экономика в Латвии. Иллюстративное фото ФОТО: Arvo Meeks

Выводы последнего исследования теневой экономики показывают, что рост теневой экономики в Латвии в 2021 году был медленнее, чем в Литве и Эстонии, заявил в интервью Латвийскому радио профессор SSE Riga, директор Центра устойчивого бизнеса Арнис Саука.

Он указал, что в 2020 году объем теневой экономики в Латвии составлял 25,5%, а в 2021 году он в Латвии вырос. Однако, по мнению авторов исследования, рост здесь медленнее, чем в Литве и Эстонии.

По словам профессора, в Латвии в "тени" находится около 2,7 млрд евро.

Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году увеличилась на 1,1 процентных пункта до 26,6% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил в среду на конференции, посвященной теневой экономике, директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики SSE Riga Арнис Саука.

Что касается отраслей, то Саука отметил, что необычно большие объемы теневой экономики наблюдаются в сфере розничной торговли и услуг. Однако впервые за шесть лет рост наблюдается и в строительной сфере - до 31,25%.

По словам Сауки, данные исследования показывают, что политики, особенно в Латвии, не преуспели в сокращении теневой экономики даже в годы экономического роста, предшествовавшие пандемии. В этом году к рискам пандемии "Covid-19" добавилась неопределенность, в том числе экономическая, вызванная войной России на Украине.

"В этих очень сложных обстоятельствах не следует забывать о мерах по сокращению теневой экономики в ближайшие годы, и для ее уменьшения нужно искать новые, более современные решения, поскольку теневая экономика по-прежнему скрывает большие ресурсы, которые можно было бы направить на укрепление национальной обороны и здравоохранение, образование, науку, социальную защиту и в другие сферы", - сказал Саука.

Результаты исследования свидетельствуют, что наиболее важным компонентом теневой экономики в Латвии, Эстонии и Литве в 2021 году была заработная плата "в конвертах", на долю которой приходится 46,2% всей теневой экономики в Латвии, 42,7% в Эстонии и 38,8% в Литве. Незадекларированные доходы в Латвии в 2021 году составили 30% всей теневой экономики, а составляющая нелегальных работников - 23,8%.

Нелегальные работники в Эстонии и Литве в 2021 году составляют 30% и 23,5% соответственно общего объема теневой экономики, а незарегистрированные доходы - 27,2% и 37,7% общего объема теневой экономики соответственно.

По результатам исследования, в 2021 году по сравнению с 2020 годом во всех трех странах Балтии увеличилась доля средней зарплаты в процентах, которую предприниматели скрывают от государства или выплачивают "в конвертах". Однако в Латвии это увеличение относительно невелико и составляет всего 0,3 процентных пункта - в 2021 году заработная плата в конвертах выросла до 23,8%. В Эстонии размер заработной платы "в конвертах" в 2021 году увеличился на 3,8 процентных пункта до 17%, а в Литве - на 0,9 процентных пункта до 16,2%.

Как пояснил Саука, размер зарплат "в конвертах" по-прежнему остается наиболее выраженным в Латвии, чем во многом объясняются различия в общей теневой экономике между странами Балтии.

Рост во всех странах Балтии также наблюдается в сфере сокрытия доходов (прибыли), поскольку в Латвии средняя доля доходов (%), скрытых предпринимателями от государства, в 2021 году увеличилась на 0,6 процентных пункта, достигнув 18,6%, в Эстонии - на 0,5 процентных пункта, достигнув 12,1%, а в Литве - на один процентный пункт, достигнув 16,8%.

В свою очередь, количество неподанных сведений о работниках (средний % от общего числа занятых) в 2021 году по сравнению с 2020 годом незначительно сократилось в Латвии и Литве: на 0,2 процентных пункта до 10,7% и на 0,4 процентных пункта до 8,9% соответственно. В Эстонии утаивание информации о работниках в 2021 году увеличилось на 1,5 процентных пункта, достигнув 10,5%, что является самым высоким показателем за всю историю анализа теневой экономики в Эстонии.

Результаты исследования показывают, что общий уровень взяточничества (в процентах от дохода) в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос во всех странах Балтии.

Наибольший рост наблюдается в Литве, где этот показатель увеличился на 3,9 процентных пункта до 12,3%. В Эстонии общий объем неофициальных платежей для "улаживания дел" вырос на 0,6 процентных пункта, достигнув 7% в 2021 году, а в Латвии - на 0,9 процентных пункта, увеличившись до 9,2%.

Саука подчеркнул, что уровень общего взяточничества в Латвии не был таким высоким с 2014 года, в Литве - с 2015 года, а в Эстонии это самый высокий показатель с момента проведения данного исследования.

Результаты исследования также показывают, что во всех странах Балтии в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился средний процент от суммы договоров по государственным закупкам. В Латвии наблюдается рост на 1,1 процентных пункта до 8%, в Литве - на 2,1 процентных пункта до 7,7%, а в Эстонии - на 0,1 процентных пункта до 4%.

Самый высокий уровень теневой экономики в Латвии наблюдается в Рижском регионе, Курземе и Земгале.

Среди секторов самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему приходится на строительную отрасль. Саука указал на негативную тенденцию: если с 2015 года теневая экономика в строительном секторе Латвии сокращалась (40% в 2015 году, 38,5% в 2016 году, 35,2% в 2017 году, 34,1% в 2018 году, 30,7% в 2019 году и 28,7% в 2020 году), то в 2021 году в отрасли наблюдается рост теневой экономики до 31,2%.

Объем теневой экономики в 2021 году в розничной торговле Латвии достиг 29,8%, в сфере услуг - 27,5%, в производстве - 25%, в оптовой торговле - 24,4%.

Результаты исследования показывают, что в 2021 году в Латвии по сравнению с 2020 годом возросла удовлетворенность предпринимателей государственной налоговой политикой - с 2,63 до 2,7. В Литве и Эстонии, напротив, удовлетворенность налоговой политикой снизилась с 3,08 до 2,81 и с 3,14 до 3,02 соответственно.

Удовлетворенность предпринимателей качеством законодательства в Латвии также немного выросла (с 2,96 в 2020 году до 2,98 в 2021 году), но снизилась в Литве и Эстонии с 3,03 до 2,89 и с 3,35 до 3,25 соответственно. В свою очередь, удовлетворенность государственной поддержкой предпринимателей в Латвии в 2021 году выросла до 2,89 (с 2,59 в 2020 году), но снизилась в двух других странах Балтии - до 2,91 в Литве (с 2,99 в 2020 году) и до 2,51 в Эстонии ( с 2,78 в 2020 году).

Кроме того, результаты исследования показывают, что, хотя более молодые и мелкие компании пропорционально чаще участвуют в теневой деятельности, чем более крупные и старые компании, ощутимый вклад в размер теневой экономики вносят более крупные компании (с числом сотрудников более 50 человек и годовым оборотом, превышающим 500 000 евро). Эта тенденция напрямую связана с тем, что крупнейшие компании, хотя и пропорционально менее вовлечены в теневую экономику, все же имеют гораздо более высокие финансовые обороты.

Оценивая последние данные о теневой экономике, Саука отметил, что, хотя тенденции в целом негативные, с учетом контекста рост теневой экономики в Латвии, Эстонии и Литве в 2021 году мог быть и выше.

По прогнозам Сауки, теневая экономика, вероятно, продолжит расти в течение следующих двух-трех лет, особенно если на ее сокращение не будут выделены достаточные ресурсы. Он подчеркнул, что сотрудничество между различными учреждениями в борьбе с теневой экономикой следует укреплять и дальше, особенно на оперативном уровне.

"Политикам я бы настоятельно рекомендовал не только сосредоточить ресурсы на сокращении теневой экономики в ее наиболее проблемных областях, но и применить комплексный подход к сокращению теневой экономики. Она представляет собой сложное явление, которое нельзя уменьшить с помощью одной меры. Нельзя забывать о повышении авторитета власти среди предпринимателей и граждан, в том числе о справедливом судебном разбирательстве дел о коррупции и других экономических преступлениях", - сказал Саука.

При этом наблюдаются и положительные тенденции. Например, возросла удовлетворенность предпринимателей Службой государственных доходов (VID). Это может указывать на то, что VID удается делать что-то лучше, чем раньше.

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