Профессор: объем теневой экономики в Латвии - 26,6%

Результаты исследования также показывают, что во всех странах Балтии в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился средний процент от суммы договоров по государственным закупкам. В Латвии наблюдается рост на 1,1 процентных пункта до 8%, в Литве - на 2,1 процентных пункта до 7,7%, а в Эстонии - на 0,1 процентных пункта до 4%.

Самый высокий уровень теневой экономики в Латвии наблюдается в Рижском регионе, Курземе и Земгале.

Среди секторов самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему приходится на строительную отрасль. Саука указал на негативную тенденцию: если с 2015 года теневая экономика в строительном секторе Латвии сокращалась (40% в 2015 году, 38,5% в 2016 году, 35,2% в 2017 году, 34,1% в 2018 году, 30,7% в 2019 году и 28,7% в 2020 году), то в 2021 году в отрасли наблюдается рост теневой экономики до 31,2%.

Объем теневой экономики в 2021 году в розничной торговле Латвии достиг 29,8%, в сфере услуг - 27,5%, в производстве - 25%, в оптовой торговле - 24,4%.

Результаты исследования показывают, что в 2021 году в Латвии по сравнению с 2020 годом возросла удовлетворенность предпринимателей государственной налоговой политикой - с 2,63 до 2,7. В Литве и Эстонии, напротив, удовлетворенность налоговой политикой снизилась с 3,08 до 2,81 и с 3,14 до 3,02 соответственно.

Удовлетворенность предпринимателей качеством законодательства в Латвии также немного выросла (с 2,96 в 2020 году до 2,98 в 2021 году), но снизилась в Литве и Эстонии с 3,03 до 2,89 и с 3,35 до 3,25 соответственно. В свою очередь, удовлетворенность государственной поддержкой предпринимателей в Латвии в 2021 году выросла до 2,89 (с 2,59 в 2020 году), но снизилась в двух других странах Балтии - до 2,91 в Литве (с 2,99 в 2020 году) и до 2,51 в Эстонии ( с 2,78 в 2020 году).

Кроме того, результаты исследования показывают, что, хотя более молодые и мелкие компании пропорционально чаще участвуют в теневой деятельности, чем более крупные и старые компании, ощутимый вклад в размер теневой экономики вносят более крупные компании (с числом сотрудников более 50 человек и годовым оборотом, превышающим 500 000 евро). Эта тенденция напрямую связана с тем, что крупнейшие компании, хотя и пропорционально менее вовлечены в теневую экономику, все же имеют гораздо более высокие финансовые обороты.

Оценивая последние данные о теневой экономике, Саука отметил, что, хотя тенденции в целом негативные, с учетом контекста рост теневой экономики в Латвии, Эстонии и Литве в 2021 году мог быть и выше.

По прогнозам Сауки, теневая экономика, вероятно, продолжит расти в течение следующих двух-трех лет, особенно если на ее сокращение не будут выделены достаточные ресурсы. Он подчеркнул, что сотрудничество между различными учреждениями в борьбе с теневой экономикой следует укреплять и дальше, особенно на оперативном уровне.

"Политикам я бы настоятельно рекомендовал не только сосредоточить ресурсы на сокращении теневой экономики в ее наиболее проблемных областях, но и применить комплексный подход к сокращению теневой экономики. Она представляет собой сложное явление, которое нельзя уменьшить с помощью одной меры. Нельзя забывать о повышении авторитета власти среди предпринимателей и граждан, в том числе о справедливом судебном разбирательстве дел о коррупции и других экономических преступлениях", - сказал Саука.

При этом наблюдаются и положительные тенденции. Например, возросла удовлетворенность предпринимателей Службой государственных доходов (VID). Это может указывать на то, что VID удается делать что-то лучше, чем раньше.