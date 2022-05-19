Видео ⟩ "Инспектор по техосмотру или фанат BMW". Латвийку удивил наглый лебедь
14 мая пользовательницу Facebook Лигу удивил лебедь, который прохаживался возле ее автомобиля и пытался рассмотреть все его части.
14 мая пользовательницу Facebook Лигу удивил лебедь, который прохаживался возле ее автомобиля и пытался рассмотреть все его части.
Лига рассказывает, что, когда увидела лебедя, не знала, что делать. "Подойти и прогнать его у меня духу бы не хватило", - написала она в соцсети.
Она сказала, что сначала лебедь пытался повредить номерной знак, потом клюнул зеркало и стал исследовать капот.
Видео вызвало среди пользователей соцсетей споры о том, что именно хотел сделать лебедь. Комментаторы предполагали, что птица осматривает машину, прежде чем продать ее. Также была представлена версия, что лебедь пытался провести техосмотр.
"Лучший инспектор по техосмотру CSDD. Проверяет маркировку на зеркалах, точно определяет на глаз миллиметры протектора, находит все дырки от ржавчины", - пишет пользователь соцсети Роберт. Также упоминалось, что лебедь мог быть фанатом автомобилей BMW.
Пользователь Facebook Иева в комментариях рассказала, что гуси в деревне у ее бабушки похожим образом интересовались ее автомобилем. "Пока не заметили, не понимали, откуда по всей машине столько царапин. А потом поняли", - пишет она.
На этой неделе в Латвии случилась и другая история, связанная с BMW: на автомобиле с фирменными цветами BMW M (которые напоминают флаг т.к. "ЛНР"), появились надписи "Слава Украине", "Героя слава" и трезуб с национального герба Украины.
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