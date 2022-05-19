Видео ⟩ "Инспектор по техосмотру или фанат BMW". Латвийку удивил наглый лебедь

Лига рассказывает, что, когда увидела лебедя, не знала, что делать. "Подойти и прогнать его у меня духу бы не хватило", - написала она в соцсети.

Она сказала, что сначала лебедь пытался повредить номерной знак, потом клюнул зеркало и стал исследовать капот.

Видео вызвало среди пользователей соцсетей споры о том, что именно хотел сделать лебедь. Комментаторы предполагали, что птица осматривает машину, прежде чем продать ее. Также была представлена ​​версия, что лебедь пытался провести техосмотр.

"Лучший инспектор по техосмотру CSDD. Проверяет маркировку на зеркалах, точно определяет на глаз миллиметры протектора, находит все дырки от ржавчины", - пишет пользователь соцсети Роберт. Также упоминалось, что лебедь мог быть фанатом автомобилей BMW.

Пользователь Facebook Иева в комментариях рассказала, что гуси в деревне у ее бабушки похожим образом интересовались ее автомобилем. "Пока не заметили, не понимали, откуда по всей машине столько царапин. А потом поняли", - пишет она.

На этой неделе в Латвии случилась и другая история, связанная с BMW: на автомобиле с фирменными цветами BMW M (которые напоминают флаг т.к. "ЛНР"), появились надписи "Слава Украине", "Героя слава" и трезуб с национального герба Украины.