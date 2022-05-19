На Луцавсале построят новые улицы протяженностью 1,3 км

Управление коммуникации Рижской думы сообщает, что в ходе проекта планируется построить продолжение улицы Лайву протяженностью 650 м с зоной разворота, а также новую улицу протяженностью приблизительно 660 м от улицы Луцавсалас до улицы Лайву. Общая длина построенных таким образом улиц составит 1310 м.

На улице Лайву, как и на новой улице, пока не имеющей названия, планируется двустороннее движение, кроме того, проект предусматривает строительство двух остановок общественного транспорта на улице внутри квартала с зоной разворота. На улице Лайву вдоль одной стороны проезжей части, отделенной зеленой зоной, в направлении от Островного моста к Южному мосту планируется построить общую дорожку для пешеходов и велосипедистов с разметкой для разделения потоков.

Кроме того, проектом также предусмотрено устройство замкнутой системы дождевой канализации и уличного освещения, а также реконструкция существующего участка воздушной линии электропередач: вместо него будет проложена кабельная линия и оборудована коммуникационная канализация.

В настоящее время идет процесс заключения договора с Ceļu pārvalde на общую сумму 2,4 млн евро.

На реализацию проекта планируется занять около двух миллионов евро из Государственной кассы. Завершить работы предполагается до окончания строительного сезона 2023 года.

Окончательное решение о реализации проекта еще должно быть принято на заседании Рижской думы.