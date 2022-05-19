Главное за 19 мая ⟩ Требования организаторов марша, BMW с "флагом ЛНР" и суд над российским солдатом

Новости Латвии:

Организаторы марша "За избавление от советского наследия" выдвинули ряд требований к президенту, Сейму и правительству. "Мы сделаем все возможное, чтобы Латвия стала страной, основанной на европейских ценностях и взращивающей свою уникальную идентичность", - заявили организаторы мероприятия.

В пятницу, 20 мая, во время марша "За избавление от советского наследия", будет ограничено движение в центре Риги, а также по Каменному мосту, сообщили представители Рижской думы.

Еще 11 апреля Государственная полиция задержала гражданина Латвии, подозреваемого в причастности к международной схеме мошенничества и отмыванию денег, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Жители Латвии, бесплатно поселившие у себя украинских беженцев, с сегодняшнего дня смогут получать поддержку от государства, предусматривают вступившие в силу поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

В социальных сетях популярность приобрело видео с автомобилем с латвийскими номерами, на котором появились надписи "Слава Украине", "Героям слава" и рисунок Тризуба с герба Украины. RUS TVNET попытался разобраться, в чем дело.

Во вторник, 17 мая, в Дарзциемсе, на перекрестке улиц Дарзциема и Сеску произошло столкновение скутера и легкового автомобиля. Очевидцы говорят, что более уязвимый участник дорожного движения перед столкновением находился в "слепой" зоне.

14 мая пользовательницу Facebook Лигу удивил ​​лебедь, который прохаживался возле ее автомобиля и пытался рассмотреть все его части.

Главное за рубежом:

В Киеве российского военного судят за убийство мирного жителя. Военнослужащий российской армии Вадим Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного мирного жителя в Украине. Прокуратура запросила пожизненный срок заключения для него.

России следует забрать памятники советским воинам, которые подлежат сносу в балтийских государствах, и установить их на границе с этими странами, считает спикер Совета Федерации России (СФ) Валентина Матвиенко.

Екатерина Тихонова, дочь президента России Владимира Путина, создала семью с Игорем Зеленским, российским артистом балета, работающим в Германии, говорится в совместном расследовании "Важных историй" и Spiegel.

Победители 66-го международного песенного конкурса "Евровидение" Kalush Orchestra в понедельник, 16 мая, вернулись в Украину, чтобы помочь в борьбе с российскими войсками.

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Восхитительные краски, цветочное великолепие и богатство сортов - совсем недалеко от латвийско-литовской границы, в Пакруойской усадьбе проходит крупнейший фестиваль весенних цветов. Здесь вы сможете увидеть более 250 сортов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и других цветов, выросших из 5 миллионов луковиц на территории 10 гектаров, говорится в пресс-релизе фестиваля.

Церемония награждения премии проходила во французских Каннах. Там на красной дорожке со знаменитым котом фотографировались популярные мировые блогеры, рассказывают "Правила жизни". Кот Степан из украинского Харькова, который после начала российского вторжения с хозяйкой перебрался во Францию, получил приз международной премии блогеров и инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards в номинации "Лучший аккаунт с животными", сообщила хозяйка хвостатого в Instagram.

27-летний нападающий сборной Чехии по хоккею Доминик Симон исключён из состава команды на чемпионате мира, сообщает чешский портал iDNES.