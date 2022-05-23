Главные проблемы украинских беженцев в Латвии - сложно найти работу и жилье

Как сообщает агентство LETA, она признала, что в первые 90 дней с начала активных военных действий в Украине государственный и негосударственный латвийские сектора сделали многое, чтобы помочь беженцам, прибывшим в Латвию из Украины, однако

в данный момент опасения возникают в связи с тем, что эти вопросы решаются спустя 90 дней, когда меняется законодательство.

"Здесь очень много различных вопросов, которые мы хотели бы уточнить", - сказала Якобсоне.

На вопрос, что это за вопросы, она отметила неспособность многих украинцев выйти на латвийский рынок труда по объективным причинам, а также недостаточную доступность квартир. Представитель общества отметила, что большая часть беженцев - дети, матери с совсем маленькими детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью. "Возможно, кто-то из них и сможет выйти на рынок труда, но большая часть не сможет", - указала Якобсоне.

Говоря о доступности квартир, она отметила, что рынок в целом ограничен,

кроме того, люди, у которых есть свободное жилье, могут не идти навстречу украинским беженцам, так как хотят сдавать свою собственность на более длительный период времени, а также требуют внести в момент заключения договора залог, которого у украинских беженцев нет.

"Несмотря на то, что есть эти хорошие решения правительство по поводу того, как решать вопрос с квартирами, сейчас, принимая во внимание, что 90-й день быстро приближается, они еще не задействованы в полной мере и не объяснены как следуют вовлеченным сторонам - ни тем, у кого потенциально есть жилье в аренду, ни мирным жителям Украины на украинской языки, ни всем остальным сторонам, например, негосударственному сектору, чтобы мы могли помочь людям", - пояснила член правления "Хочу помочь беженцам".

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что после окончания первоначальной 90-дневной поддержки украинские беженцы не останутся без поддержки, но изменятся ее механизмы.

По словам премьера, возникло определенное недопонимание по поводу поддержки украинским беженцам. Беженцы будут жить в семьях, в муниципальном жилье или снимут жилье частным образом.

Кариньш пояснил, что украинские военные беженцы будут переселены из очень дорогих для государства гостиниц, и им будет предложена возможность воспользоваться одним из трех упомянутых вариантов поддержки.

Принимающие беженцев семьи будут получать определенную поддержку от государства. Государственное финансирование на ремонт получат самоуправления для приспособления муниципальных зданий для проживания беженцев.

Галерея: Украинские беженцы в Риге

В свою очередь, те украинские военные беженцы, которые уже нашли работу в Латвии, могут арендовать жилье на частном рынке.

Министр напомнил, что все беженцы имеют право на работу в Латвии, им доступно полное социальное страхование, обеспечено право обучать своих детей в школах за государственные деньги. Также предоставляется полное медицинское обслуживание.