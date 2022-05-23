Цены на природный газ упали до довоенного уровня

C начала войны в Украине цены фьючерсов на голландской газовой бирже TTF были подвержены сильным колебаниям. Цены колебались от 90 до 345 евро за мегаватт-час (МВтч). Бывают дни, когда в течение нескольких часов цены двигаются вверх и вниз на несколько десятков процентов. Если в середине февраля мегаватт-час природного газа стоил почти 80 евро, то в первые дни войны цены на фьючерсы выросли до 140 евро, а в первой половине марта даже превысили 300 евро.

Цены продолжали стабилизироваться и находились в диапазоне 95-105 евро. Тот факт, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, а в последнее время и в Финляндию, также не вызвал больших колебаний.

Однако в пятницу, 20 мая, и сегодня (23-го) цена значительно упала как в Европе, так и в США, откуда прибывает большая часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Цена на голландской бирже за неделю снизилась почти на шестую часть, а стоимость МВтч утром составляла 83 евро, а в полдень - 84 евро.

Почему?

По мнению экспертов, цены на газ падают из-за того, что некоторые европейские импортеры согласились на российскую схему расчетов и открыли специальные рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты российского газа. Деньги выплачиваются в евро или долларах, но в банке, через который деньги доходят до "Газпрома", они конвертируются в рубли.

Американский газ также дешевеет, потому что жара на прошлой неделе, по прогнозам, скоро закончится, а это означает, что чрезвычайный спрос на энергию для поддержания прохлады в помещениях подходит к концу.

Чего ждать и что делать?

Даже если импортеры ЕС найдут возможность продолжать покупать российский газ, баланс между спросом и предложением на природный газ будет оставаться напряженным до конца лета, даже несмотря на то, что добыча в США выше, чем в прошлом году. Поскольку Соединенные Штаты поставили в Европу много СПГ, запасы газа в стране сейчас на 20 процентов ниже, чем в прошлом году.

Ринкевич: необходимо увеличить инвестиции ЕС в энергетику

Необходимо увеличить инвестиции Европейского союза (ЕС) в энергетику, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в понедельник министр принял участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе, в ходе которого состоялось обсуждение подготовки к специальному саммиту ЕС 30 и 31 мая этого года. На нем будут рассмотрены такие вопросы, как ситуация на Украине, энергетика и политика ЕС в области безопасности и обороны.

На заседании глава МИД говорил об энергетической политике ЕС. Министр обратил внимание на необходимость согласования всех элементов, которые позволят ЕС еще больше диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов и обеспечить энергоснабжение по доступным ценам. Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность остаются краеугольным камнем усилий ЕС по снижению энергетической зависимости.

Министр подчеркнул необходимость скорейшего принятия шестого пакета санкций, который должен включать эмбарго на российскую нефть. По его мнению, пора начать обсуждение следующего раунда санкций против России и Беларуси, поскольку война в Украине продолжается.

Ринкевич подчеркнул, что необходимо и дальше продвигать независимость ЕС и возобновляемые источники энергии и одновременно искать решения, которые будут способствовать снижению цен на энергоносители.