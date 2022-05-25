Ср, 25.05.2022
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Раймонд Паулс

В Риге начинается выплата пособий лицам, которые поселили у себя беженцев

Центр поддержки украинских беженцев в Доме конгрессов в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие дни в Риге начнется выплата пособий лицам, которые добровольно поселили у себя беженцев из Украины, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

Необходимое решение будет принято в среду, 25 мая, на заседании думы.

Заявки на эти пособия будут приниматься в в центрах жителей микрорайонов.

За первого человека выплачивается 100 евро в месяц, за каждого последующего - 50, при этом максимальная сумма поддержки составляет 500 евро.

Рига планирует внедрить еще один механизм поддержки - заключение трехстороннего договора о размещении беженцев. Арендодатель сможет получать до 400 евро для компенсации арендной платы и коммунальных услуг. Кроме того, ему нужно будет зарегистрироваться в Службе государственных доходов и уплатить налог в размере 10%.

По словам Озолы, Рижской думе потребуется 1,8 млн евро для финансирования этой помощи.

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