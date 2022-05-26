Ринкевич: нужно как можно скорее найти возможности экспорта зерна из Украины

Он подчеркнул, что задержка экспорта зерна из Украины может вынудить некоторые страны усилить давление на Украину, чтобы она пошла на компромиссы со страной-агрессором Россией. Во-вторых, нехватка зерна в Африке может привести к голоду и, таким образом, создать волну мигрантов в Европу, что создаст серьезную угрозу безопасности, пояснил Ринкевич.

Глава МИД сообщил, что в настоящее время рассматриваются два основных решения по экспорту украинского зерна во время войны. Один из них - использовать черноморские порты, которые в настоящее время заминированы. Если порты будут разминированы, нужно решить вопрос о том, как защитить их от российских атак.

Второй вариант - задействовать порты Балтийского моря, "но тут тоже есть проблемы с логистикой - мы знаем, какие у нас проблемы с Беларусью, так что по сути есть один путь - через Польшу", сказал Ринкевич.

По его словам, дипломаты из Евросоюза, США и Великобритании в настоящее время очень усердно работают над поиском решения проблемы экспорта зерна. Это необходимо сделать до нового урожая зерна, чтобы к тому времени склады опустели.

"Мы должны найти способ использовать как Черное, так и Балтийское моря, чтобы вывезти это зерно как можно скорее", - сказал Ринкевич.

Говоря о глобальном отношении к войне в Украине, министр признал, что этот вопрос стал рутиной, и все чаще звучат мнения различных лидеров о том, что Украина должна рассматривать любой компромисс с Россией, но Латвия точно не входит в число стран, которые рекомендуют компромисс.

"Эту войну ведут украинцы, и только сами украинцы могут решить, в какой момент они готовы вести переговоры, но я думаю, что сейчас подчиняться каким-то авторитетам и делать то, что противоречит национальным интересам Украины - это не то, что Латвия рекомендует украинскому правительству", - заявил Ринкевич.