Авиакомпания Norwegian открывает рейсы из Риги в норвежский город Тронхейм

Полеты планируется осуществлять весь летний сезон, благодаря чему будет обеспечено регулярное воздушное сообщение из Риги в третий по величине город Норвегии, который является также интересным туристическим направлением.

Авиакомпания Norwegian работает в аэропорту "Рига" с конца 2005 года и в настоящее время предлагает рейсы по маршрутам Рига-Осло от пяти до девяти раз в неделю, Рига-Стокгольм от трех до шести раз в неделю и Рига-Копенгаген от двух до четырех раз в неделю.

"С возвращением Тронхейма как пункта назначения в списке рижских маршрутов авиакомпании количество ее направлений и полетов вернется к допандемийному уровню 2019 года. Пассажирам будут доступны четыре маршрута, связывающие Балтию с важными туристическими и деловыми центрами Скандинавии", - отмечает председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

В общей сложности за последние годы авиакомпания перевезла 2,2 миллиона пассажиров, осуществив более чем 16 000 регулярных рейсов в Ригу и из Риги. В прошлом году авиакомпания Norwegian обслужила в Риге 48,6 тысячи пассажиров.

Также рейсы из Риги в Тронхейм два раза в неделю выполняет латвийская авиакомпания airBaltic.