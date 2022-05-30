Благодаря новому «Riga RoPax Terminal» Рига сможет конкурировать с крупнейшими европейскими пассажирскими портами

В ходе встречи стороны были ознакомлены с планом проекта, преимуществами для Риги в связи с реализацией подобного проекта, а также с технико-экономическим обоснованием, проведенным «Deloitte Latvia». В конце 2021 года разработчики проекта RoPax совместно с «Deloitte Latvia» провели исследование рынка, анализируя будущий потенциал проекта. Важнейший вывод исследования заключается в том, что строительство такого терминала значительно повысит конкурентоспособность Рижского порта. В первом полугодии текущего года разработан эскизный проект терминала, подготовлены предложения о сотрудничестве для круизных и паромных линий, и на данный момент основной задачей является обеспечение утверждения локального плана.

Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта: «Рига, стремящаяся стать мегаполисом Северных стран, давно нуждалась в современном пассажирском терминале. В свою очередь, потенциал нашей столицы в сегменте круизного туризма наглядно подтверждается рекордным количеством заявок на заход судов в Рижский порт в течение текущего сезона. Проект «Riga RoPax Terminal» и планируемая операционная модель создают хорошие предпосылки как для пассажиров, так и для транспорта, чтобы Рига стала «домашним» портом паромных и круизных линий, способным безопасно принимать и обслуживать как регулярные линии, так и круизные суда, прибывающие в Ригу. Это означает новые, стабильные рабочие места и доход как для столицы, так и для латвийской экономики, благо для общего имиджа Риги, а также для сектора туризма и услуг.

На данный момент все мы - Управление Рижского Свободного порта, Рижская дума и предприниматели - должны работать вместе, чтобы наши планы по созданию нового терминала пассажирского порта были реализованы в соответствии со сроками и планом проекта».

Юлия Берзиня, руководитель проекта «Riga RoPax Terminal»: «Сейчас мы активно работаем над привлечением инвесторов для нашего проекта. Несколько недель назад мы посетили крупнейший в мире форум круизной индустрии «Seatrade Cruise Global» в США. В марте мы приняли участие в международном форуме недвижимости и инвестиций «MIPIM 2022» во Франции. В связи с нынешней геополитической ситуацией существует немало вызовов, но есть и неиспользованные возможности. Мы видим, что есть интерес к Риге и современным пассажирским, круизным и грузовым терминалам, и наша столица может занять место на карте европейских круизных портов и не только. Развитие проекта «Rail Baltica» также создает потребность в современном пассажирском терминале, который стал бы одним из трех узлов обеспечения мобильности Риги, опорой для наземного, воздушного и водного сообщения».