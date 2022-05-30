Все ближе к 2 евро за литр: в Латвии цена бензина 95-й марки достигла рекордного уровня

литр бензина 95-й марки в Латвии стоил в среднем 1,918 евро на неделе с 17 по 23 мая, на позапрошлой неделе - 1,861 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,840 евро за литр.

В последний раз рекорд средней цены на бензин 95-й марки был установлен на неделе с 8 по 14 марта этого года, когда он стоил 1,881 евро за литр. Рекорд для дизельного топлива был достигнут на неделе с 3 по 9 мая, когда оно стоило 1,90 евро за литр.