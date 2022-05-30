Все ближе к 2 евро за литр: в Латвии цена бензина 95-й марки достигла рекордного уровня

Еврокомиссия еженедельно обобщает данные о средних ценах на топливо в государствах ЕС.
Опубликованная на этой неделе информация Еврокомиссии за предыдущую неделю свидетельствует, что
литр бензина 95-й марки в Латвии стоил в среднем 1,918 евро на неделе с 17 по 23 мая, на позапрошлой неделе - 1,861 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,840 евро за литр.
Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составила 1,879 евро за литр. На позапрошлой неделе средняя цена дизельного топлива достигала 1,895 евро за литр, а неделей ранее - 1,90 евро за литр.
В последний раз рекорд средней цены на бензин 95-й марки был установлен на неделе с 8 по 14 марта этого года, когда он стоил 1,881 евро за литр. Рекорд для дизельного топлива был достигнут на неделе с 3 по 9 мая, когда оно стоило 1,90 евро за литр.
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