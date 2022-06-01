В Рижском порту начинает работу паромная линия для грузов Ро-Ро между Ригой и Швецией

Линия «Scandic Line» продолжит осуществлять грузоперевозки, включая все виды Ро-Ро грузов - автокраны, караваны, кемперы, сельхозтехнику, тракторы и другие транспортные средства, а также тягачи и прицепы, все виды самоходной и безмоторной техники, грузы в мафи-трейлерах, проектные грузы, а также все виды контейнеров. Новая линия сможет перевозить и негабаритные и/или тяжеловесные грузы, что не всегда возможно с помощью паромов типа Ro-Pax, обслуживающих линии в других портах Латвии и соседних стран.

Ожидается, что грузовой автотранспортный паром «MIDAS» длиной 108,5 м и шириной 17 м будет курсировать три раза в неделю от Рижского Центрального терминала (RCT) в/из Швеции в каждом направлении, первоначально обслуживая местных клиентов, а в будущем планируется привлечь транзитные грузы из Китая и стран Средней Азии, обеспечивая ежедневное движение двух паромов.

«Сейчас в Швеции идет интенсивное строительство, где задействованы многие латвийские и прибалтийские производственные компании, а географическое расположение портов Риги и Сёдертелье выгодно для перевозки их продукции», — отметил Зигмундс Янковскис, руководитель линейного оператора «Scandic Line».

«До сих пор компании были вынуждены перевозить продукцию производственных компаний и логистических центров, расположенных в Рижском районе, в порты Литвы или Вентспилса, расположенные примерно в 200–300 км, откуда они далее перевозились морем в Швецию. Новые возможности морских перевозок непосредственно от рижских транспортных и логистических компаний будут способствовать оптимизации планирования (в том числе решить острую проблему нехватки водителей) и снижению затрат на логистику, позволят разгрузить латвийские дороги от многих тяжеловесных грузов, а также уменьшить вредные выбросы», — пояснил Зигмундс Янковскис.

«С изменением логистических цепочек сейчас особенно важно создать новые, стабильные маршруты доставки грузов и укрепить позиции Риги и Латвии в сфере глобальных грузоперевозок. Мы считаем Скандинавию перспективным рынком. После закрытия Ro-Pax линии Tallink этот участок в Рижском порту остался свободным, поэтому восстановление прямого сообщения со Швецией для нас очень важно. Сегмент Ро-Ро актуален, и мы надеемся вскоре в Риге появится еще одна линия Ро-Ро, которая соединит наш порт с одним из портов Центральной Европы», — подчеркнул Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта.

Сегодня в Рижском порту состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия новой паромной линии. В церемонии на Рижском Центральном Терминале приняли участие Зигмундс Янковскис, руководитель линейного оператора «Scandic Line», Эрик Лайдвее, Председатель Правления «Scandic Stream» и Калле Консап, члена Совета «Scandic Stream», Даниэль Берглинд, руководитель агента линии в Швеции «Svecon Freight», Дан Миккола, руководитель «Godby Shipping», владельца судна «MIDAS», а также Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта, Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта и Роландс Гулбис, Председатель Правления Рижского Центрального Терминала (RCT).

Дальнейшая информации по Ро-Ро перевозкам между портами Рига и Сёдертелье, а также график движения паромов - https://scandicline.lv/par-scandic-line