Турция меняет официальное название
Турция направила в ООН новое официальное название своей страны - Türkiye. Ранее она называлась Turkey, сообщили в ООН в четверг, 2 июня.
Турция направила в ООН новое официальное название своей страны - Türkiye. Ранее она называлась Turkey, сообщили в ООН в четверг, 2 июня.
"Изменения вступают в силу немедленно", — заявил официальный представитель ООН.
Представитель добавил, что официальное письмо Анкары с требованием перемен в штаб-квартире ООН было получено в среду, 1 июня.
Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал в Twitter фотографию, на которой он подписывает письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриша.
"Этим письмом, которое я направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye", - пояснил министр.
Это изменение завершит процесс "повышения ценности нашего национального бренда", сказал Чавушоглу. Инициативу выдвинул президент Реджеп Эрдоган, находящийся у власти в стране почти два десятилетия.
В последние годы страна стремилась обеспечить, чтобы указание происхождения продуктов в Турции на английском языке было "Made in Turkiye", а не "Made in Turkey".
"Некоторым такое изменение имени может показаться глупым, но оно ставит Эрдогана в роль защитника международного достоинства страны", - цитирует New York Times слова профессора Мустафы Аксакалы из Джорджтауна.
Инициатива реализуется в преддверии президентских выборов в следующем году и 100-летия страны, отмечает газета.
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