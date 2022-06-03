Турция меняет официальное название

"Изменения вступают в силу немедленно", — заявил официальный представитель ООН.

Представитель добавил, что официальное письмо Анкары с требованием перемен в штаб-квартире ООН было получено в среду, 1 июня.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал в Twitter фотографию, на которой он подписывает письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриша.

"Этим письмом, которое я направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye", - пояснил министр.

Это изменение завершит процесс "повышения ценности нашего национального бренда", сказал Чавушоглу. Инициативу выдвинул президент Реджеп Эрдоган, находящийся у власти в стране почти два десятилетия.

В последние годы страна стремилась обеспечить, чтобы указание происхождения продуктов в Турции на английском языке было "Made in Turkiye", а не "Made in Turkey".

"Некоторым такое изменение имени может показаться глупым, но оно ставит Эрдогана в роль защитника международного достоинства страны", - цитирует New York Times слова профессора Мустафы Аксакалы из Джорджтауна.

Инициатива реализуется в преддверии президентских выборов в следующем году и 100-летия страны, отмечает газета.