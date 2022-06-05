Шантаж России об угрозе голода в мире попытаются нейтрализовать при помощи Беларуси и Балтии

Потоки железнодорожных грузов из России и Беларуси в латвийские порты не остановились. В свою очередь белорусские рельсовые соединения с Украиной взорваны, но и эту проблему можно решить быстро. Наибольшая неизвестность с тем, сохранил ли вообще президент Александр Лукашенко какую-то независимость от России и не пропадут ли грузы в направлении России.

Глен Грант с 2014 года консультировал структуры обороны Украины и другие учреждения. Он был советником ряда чиновников стран Центральной и Восточной Европы. Он не верит, что президент Беларуси может договориться с Западом. Однако ситуация может измениться, если вызванный санкциями кризис ослабит контроль Путина над народом России.

Главное, что Лукашенко может попросить у Запада - гарантий безопасности против России.

Защищать диктатора, государство которого используется как база в войне против Украины, готова будет лишь редкая страна НАТО.

Транзит через Беларусь пока что остается теоретической возможностью. Незамедлительная разблокировка Черного моря тоже невозможна.

Великобритания, Нидерланды и другие страны поставляют Украине противокорабельные орудия и боеприпасы. Военные США разработали план для своих кораблей защищать суда с зерном в Черном море, но для этого не хватает политической поддержки. Это открывает для России возможности шантажировать Запад нехваткой продуктов питания в беднейших странах и Европу - иммигрантами, которые побегут от голода в Северной Африке. Грант предупреждает, что на фоне этого мир может скоро забыть, что это последствия действий России. Чтобы предотвратить голод и новые потоки иммигрантов, нужно победить Россию.

На этой неделе турецкие и российские СМИ сообщили, что вместе с Украиной и ООН разработан план, как обеспечить коридор для вывоза зерна из Одессы. Возможно, это попытка России задержать нефтяное эмбарго и поставки оружия Украине.

Цена зерна уже удвоилась и может продолжить расти. В Латвии в этом году урожай зерна надеются увеличить примерно на 10%. Как у нас, так и в других местах Европы в этом году расширена территория, где разрешено сеять зерно.

Продолжается и экспорт российского зерна, так как западные санкции на продукты питания не распространяются.

В течение всего прошлого года Latvijas dzelzceļš перевез 4,5 миллиона тонн зерна. 3 миллиона из них - российского происхождения. В первые месяцы этого года транзит российского зерна по железной дороге снизился, однако в мае, когда обычно потоки грузов снижаются, Россия экспорт нарастила. Это наводит на мысль, что зерновой кризис создали не только блокируя порты Украины, но и придерживая свою продукцию до момента, пока цена не удвоится.