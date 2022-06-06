Как повлияет отмена биодобавки на цену топлива?

По мнению ассоциации, предлагаемое на данный момент решение - временно отказаться от примеси биотоплива с 1 июля - можно расценивать как предвыборный популизм.

Ассоциация призвала партии отказаться от этого решения и закрепить в программах партий роль биотоплива как местного возобновляемого источника энергии в энергетике и экономике Латвии, а также предусмотреть для топлива с биодобавкой более низкий акциз.

Ассоциация указывает, что, например, Германия с июня по август снизила налоги на топливо до самого низкого уровня, разрешенного ЕС. Несмотря на это, Министерство финансов Германии уже заявило, что не ожидает резкого падения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Ассоциация также призывает пересмотреть Латвийский национальный план энергетики и климата на 2021-2030 годы с целью усиления роли биотоплива.

В ассоциации подчеркивают, что отказ от биотоплива не приведет к существенному снижению цены топлива и не будет способствовать экономическому прорыву, поскольку влияние биотоплива, в отличие от других ценообразующих компонентов, на конечную цену дизельного топлива составляет 5-6%. Значительный скачок цен на дизельное топливо в Латвии весной произошел в то время, когда биотопливо вообще не нужно было добавлять.

Уже сообщалось, что с целью удешевления топлива и увеличения свободных площадей для сельхозпроизводства коалиция поддержала предложение Минэкономики об отмене обязательной биотопливной примеси, что позволит снизить цены на дизельное топливо на 10-12 центов. Планируется, что отмена будет действовать с 1 июля до конца 2023 года.