Rīgas namu pārvaldnieks передает дела должников компаниям по взысканию долгов

Завершена процедура закупки услуг по взысканию долгов, в результате чего работу с должниками будут вести две компании - Paus Konsults и Intrum.

Наиболее существенные изменения для клиентов связаны с тем, что компании по взысканию долгов размещают информацию обо всех должниках в реестре должников, что затрудняет получение этими лицами кредитов - на приобретение товаров в рассрочку, потребительского кредита, автолизинга, ипотечного кредита.

Должники должны знать, что передача долгов также означает дополнительные расходы, которые придется покрыть должникам, отмечают в компании.

Rīgas namu pārvaldnieks надеется, что теперь добросовестные плательщики смогут быть уверены, что долги их соседей не помешают получению услуги.

RNP давно планировала внести изменения в свою политику взыскания долгов, о чем неоднократно информировала клиентов.

"Это решение было принято при внедрении компанией новой политики в отношении дебиторской задолженности. В интересах всех наших клиентов платежная дисциплина должна тщательно контролироваться, чтобы защитить добросовестных плательщиков", - объясняет член правления RNP Бернхард Малиновский.

Он отмечает, что за последний год предприятию удалось значительно улучшить платежную дисциплину и сократить сумму долгов,

однако на конец отопительного сезона задолженность потребителей за тепловую энергию перед Rīgas siltums составила 3,6 млн. евро.

Образование долгов означает сокращение средств на управление недвижимостью, ремонт, а также просроченную оплату счетов от других поставщиков услуг.

В течение последних двух лет RNP неоднократно поднимало вопрос о проблемах, связанных с подключением к отоплению. Компания обратится в Министерство экономики и ответственную комиссию Сейма для срочного поиска решения ситуации с задолженностью населения за тепло.

Согласно обещаниям, необходимые нормативные акты будут приняты к началу следующего отопительного сезона. В настоящее время эти документы составлены таким образом, что фактически ответственность за взаиморасчеты несет не поставщик и получатель услуг, а посредник, в данном случае - управляющая домом компания.

Уже сообщалось, что в 2020 году компания RNP работала с убытком в размере 4,6 млн евро. Оборот предприятия снизился на 13% и составил 55,6 млн евро.

Снижение оборота RNP на 8,4 млн евро связано с уменьшением доходов от плановых ремонтных работ жилых домов.

В свою очередь, на увеличение суммы убытков повлиял пересмотр методики формирования резервов по сомнительным дебиторам, в основном за счет увеличения резервов по категориям долгосрочной просроченной задолженности.