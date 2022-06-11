Исчезновение Джоан Риш - одна из наиболее странных неразгаданных загадок в истории. Какое бы объяснение вы ни прочитали, ничего понятнее не становится. Может быть, она была измученной проблемами женщиной, которая отправилась искать счастье в другом месте, а может быть, стала жертвой ужасающего преступления.

Вскоре после четырех часов дня Лилиан обнаружила, что ее мать пропала, а на кухне дома все испачкано "красной краской", которая позже оказалась кровью. Несмотря на то, что кровавый след тянулся до кроватки Дейвида, ребенок был жив и здоров. Кровь была видна и у автомобиля Джоан. На кухне были разбросаны бумажные полотенца и все выглядело так, как будто кто-то пытался вытереть кровь.

Телефон был сорван со стены и брошен в мусорную корзину. Рядом с ним находилась телефонная книга, открытая на странице с номерами телефонов неотложной помощи. Впрочем, звонков на них не поступало. На стене сыщики нашли неидентифицированный кровавый отпечаток пальца. В течение следующего года он был сравнен с отпечатками пальцев более чем 5000 человек, однако совпадения так и не было найдено.