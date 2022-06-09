На прошлой неделе цены на бензин и дизель достигли рекордов

Еврокомиссия еженедельно собирает данные о средних ценах на топливо в странах ЕС.

Опубликованная на этой неделе информация Еврокомиссии за неделю с 31 мая по 6 июня показывает, что бензин 95-й марки в Латвии стоил в среднем 2,039 евро, неделей ранее - 1,944 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,918 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1,943 евро за литр. Неделей ранее средняя цена дизельного топлива достигала 1,850 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,879 евро за литр.

В предыдущий раз рекорд средней цены на 95-й бензин был установлен на неделе с 24 по 30 мая этого года, когда средняя цена 95-го бензина составляла 1,944 евро за литр. В последний раз рекорд цены на дизельное топливо был достигнут на неделе с 3 по 9 мая, когда оно стоило 1,90 евро за литр.