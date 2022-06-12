Что происходит с компаниями Ventamonjaks и Riga Fertilizer Terminal, которые попали под санкции?

Аналогичная таинственность и с минеральными удобрениями, которые еще предстоит экспортировать подсанкционному предприятию Riga Fertilizer Terminal. Кроме того, неопределенность, в том числе о дальнейшем влиянии санкций, усугубляется тем фактом, что Riga Fertilizer Terminal, как и Ventamonjaks, подали в суд на Регистр предприятий, оспаривая решения о сохранении санкций.

Обе компании, связанные с российским олигархом Дмитрием Мазепиным, близким к Владимиру Путину, получили особое внимание из-за находящихся в их распоряжении веществ (аммиак и минеральные удобрения), которые при неправильном хранении могут быть опасны, а за их сохранение нужно платить. И органы государственной власти долго думали, что с ними делать, включая в том числе и возможность отчуждения.

Вместо отчуждения предприятию Ventamonjaks было приказано вывезти груз самостоятельно, применяя исключения из-за санкций, чтобы экспорт можно было покрыть за счет средств, замороженных банками. Однако означало ли это фактическую продажу аммиака, смену места хранения или что-либо другое, а если была продажа, то что произошло с выручкой, эту информацию не раскрыли - ни на момент принятия этого решения, ни сейчас, когда аммиака больше нет в Вентспилсском порту.

30 мая Государственная служба среды указала: "Компетентным органом по перемещению/хранению экспортируемых грузов является Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK). Большинство сопутствующих документов ограничены в доступности. FKTK также намекнула на секретность данной информации.

В свою очередь, в течение двух недель ответ от компании Ventamonjaks об изъятом товаре так и не пришел.

От интервью отказались и в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития, чьи чиновники во главе с министрами ранее демонстрировали в СМИ активное участие в принятии решения о том, что делать с аммиаком.

Министерство юстиции управляет только разделом, касающимся санкций, который связан с публичными реестрами, такими как записи в Земельной книге о недвижимости.

Из маршрутного указателя судна можно сделать вывод, что один из танкеров с аммиаком, вышедших из Вентспилса, останавливался на Мальте и затем вошел в порт Туниса, а другой еще в начале июня находился в Средиземном море.

Вопрос, не открывает ли этот путь окно для санкционных компании, чтобы получить некоторую свободу действий с грузом, который в настоящее время пользуется повышенным спросом на рынке, или это может быть завершением сделки, начатой ​​до санкций, остается без ответа. Однако FKTK указывает, что сообщила бы в соответствующие органы, если бы заметила, что предпринимаются попытки обойти санкции.

Скоро аналогичным образом из Рижского порта надо будет увезти аммиачную селитру, которая находится в распоряжении Riga Fertilizer Terminal (RFT). Груз должны вывезти из Рижского порта до 30 июня, указывает Служба среды. Хлористый калий и другие удобрения, которые являются менее опасными, должны быть вывезены до 30 августа. Но новостей об этом мало.

Компания указала передаче De Facto, что все еще оценивает ситуацию. Кроме того, она до сих пор пытается добиться освобождения от санкций через смену собственника.

Вопрос цепочки собственников, связанный с санкциями, также был подтвержден в Регистре предприятий, и дело уже дошло до Административного районного суда.

Также судиться с Регистром предприятий решила и компания Ventamonjaks.