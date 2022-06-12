Передача: Государство "дешево" продало участок земли компании, связанной с семьями Шкеле и Шлесерса

Участок земли площадью более девяти гектаров в эксклюзивном месте у реки рядом с Тихим центром был последней государственной собственностью на Андрейсале. До мая этого года его арендовала компания IB nekustamo īpašumu pakalpojumi, косвенно связанная с семьями Айнара Шлесерса и Андриса Шкеле.

Оба предпринимателя приобрели недвижимость на Андрейсале и Андрейосте, когда министром сообщения был сам Шлесерс, а правительство возглавлял член партии Шкеле Айгарс Калвитис. Компании со скрытыми владельцами получили бывшие земли порта под попечением госсекретаря Министерства сообщения Яниса Маршана. Все земли на Андрейсале и Андрейосте уже перешли в частные руки.

Участок земли в девять гектаров был последней государственной собственностью.

В 2017 году компания сделала предложение о выкупе этой территории. Оснований для юридического отказа не было, потому что на государственной земле были строения, принадлежащие арендатору, а управление Рижского свободного порта давно утратило преимущественное право на это имущество.

"Эта территория исключена из границ порта с 2006 года. На территории Андрейсалы, принадлежащей порту, кроме воды и акватории, есть отдельные причалы и береговое укрепление. Земли как таковой на территории порта нет", - говорит Ансис Зелтиньш, управляющий Рижским свободным портом.

В 2018 году государственное акционерное общество VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) заказало две независимые оценки имущества Андрейсалы, но результаты оказались совсем разными.

SIA CBRE Baltics оценило, что земельный участок стоит 7 миллионов, а SIA Eiroeksperts посчитало, что недвижимость гораздо менее ценна и ее рыночная цена составляет более 3 миллионов.

Потенциальный покупатель оспорил самую дорогую оценку. Его также поддержала Латвийская ассоциация оценщиков недвижимости.

Вилнис Журомскис возглавляет Ассоциацию оценщиков недвижимости, а также является одним из совладельцев и руководителей компании Eiroeksperts. Его фирма дала самую низкую оценку, а его ассоциация оспорила более высокую цену конкурентов. Журомскис не увидел конфликта интересов. В ассоциации есть целая экспертная комиссия, которая сочла оценку CBRE Baltics несоответствующей.

"Оценка была признана нецелесообразной, поскольку оценщик не учел затраты, связанные с объектом", - сказал Журомскис передаче.

Спустя два года девять гектаров государственной земли были рекомендованы VNĪ для строительства Национального акустического концертного зала. Компания, принадлежащая семье Шкеле, также обратилась в Министерство культуры с предложением использовать для этой цели прилегающую частную территорию, которую он мог бы передать в дар государству. В результате оба места были отклонены.

Затем компания еще раз запросила возможность выкупа последней государственной собственности на Андрейсале, и VNĪ заказало новую оценку. Фирма Latio оценила его не так низко, как Eiroeksperts, но и не так высоко, как CBRE Baltics. Оценка - 5 миллионов 800 тысяч.

В компании написали, что оценка по-прежнему считается слишком высокой. Но в условиях растущей инфляции это было экономически взвешенное решение.

Дальнейшие планы развития этой территории пока неясны.

Комментарий Яниса Гарисонса, председателя совета VNĪ: "Договор об отчуждении этого имущества (с компанией IB nekustamo īpašumu pakalpojumi) заключается сроком на пять лет. Право собственности будет приобретено только через пять лет, когда компания выплатит полную сумму. Если кто-то передумает использовать данную территорию в это время, надеюсь, это произойдет до этих пяти лет. Если это действительно произойдет, то необходимо оценить и убытки, причиненные государству, ведь VNĪ, со своей стороны, является лишь держателем имущества. И мы не те, кто устанавливает эти цели использования".

Однако акционер VNĪ, скорее всего, попросит совет оценить соответствие этой сделки интересам государства.

А возможный конфликт интересов руководства ассоциации должен решаться на более высоком уровне, ведь Журомскис даже не посчитал нужным отстранить себя от принятия решения.