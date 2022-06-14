Алексея Навального перевели из колонии в Покрове в ИК-6 в Мелехово

ТАСС в свою очередь пишет со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Кузнецову, что его перевели "в исправительное учреждение строгого режима".

За несколько часов до этого соратники Навального рассказали, что его увезли из покровской колонии в неизвестном направлении. "Алексея Навального увезли из ИК-2. Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного". Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем", - сообщил Леонид Волков.

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, ни адвокатам, ни родственникам о его переводе заранее не сообщили. "По слухам, его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово", но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно", - написала Ярмыш. "Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее. Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача - найти его как можно скорее", - добавила Ярмыш.

Строгий режим для Навального

В марте суд приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Московский городской суд подтвердил приговор 24 мая. До этого политик отбывал наказание в колонии общего режима.