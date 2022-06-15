СГД выявила более 400 попыток обойти санкции против России и Беларуси

По этим случаям заведено более 10 уголовных процессов.

Как пояснила Яунземе, в основном эти случаи касаются товаров, которые включены в санкционные списки как запрещенные для ввоза. Нарушения главным образом связаны с подделкой договоров, так как имеются исключения, которые позволяют ввозить товары, если действующий договор был заключен до введения санкций. Поэтому договоры подделываются путем изменения срока их действия.

Яунземе отметила, что в настоящее время количество нарушений уменьшается, но расслабляться VID не может. На вопрос о том, кто совершает нарушения - латвийские компании или поставщики из России и Беларуси, гендиректор VID ответила, что это не так просто сказать, потому что цепочка длинная - заказчик, поставщик, перевозчик.

"Водитель грузовика не знает, входят ли товары, которые он везет, в список санкций или нет, поэтому ответственность ложится на заказчика и поставщика, которые, наверное, надеются на то, что конкретный груз не заметят", - сказала Яунземе.

Говоря о том, как война на Украине и санкции повлияли на объемы контрабанды, гендиректор VID отметила, что контрабандистам сейчас сложно, так как контроль усилился, и больше нет такой ситуации, когда контрабандные товары выявляются каждый день.