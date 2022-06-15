Компания Indexo собирается стать банком и выпускает акции

Он полагает, что к моменту основания банка в 2022 году размер активов банка может составить примерно 6,5 млн евро.

Сикснис рассказал, что в настоящее время у Indexo примерно 70 000 клиентов, но к моменту основания банка их число может достичь 100 000. К 2027 году количество клиентов должно увеличиться до 140 000.

Сикснис также сообщил, что основанный Indexo банк надеется к 2027 году занять примерно 4-5% на латвийском рынке кредитования.

По его словам, вероятно, сразу после открытия банк еще будет работать с убытками, поэтому планируется, что управление активами могло бы субсидировать первоначальные убытки банка, поскольку управление вкладами уже сейчас генерирует хорошие источники доходов.

Планируется, что в первые 12-18 месяцев с момента создания банк будет обслуживать частных лиц, после чего займется также обслуживанием юридических лиц.

Как сообщалось, Indexo в ходе IPO планирует привлечь около 7,5 млн евро. Ожидается, что в рамках IPO акции смогут купить три приоритетные группы инвесторов - имеющиеся 57 акционеров Indexo, клиенты третьего пенсионного уровня и другие инвесторы.

Как пояснил Сикснис, на бирже будут котироваться акции компании по управлению вложениями, а банк, для создания которого Indexo привлекает средства, станет ее дочерней компанией, акции которой не будут котироваться на бирже.

Общество по управлению вложениями Indexo было учреждено в 2017 году. Крупнейшим его акционером является ООО DVH, которому, по данным Комиссии рынка финансов и капитала, принадлежат от 20% до 33% компании. Владельцами ООО DVH являются ООО Perfect Match (40,97%), единственным владельцем которого является Хенрик Кармо, ООО VSCAP (33,07%), единственным владельцем которого является Сикснис, ООО Dziela (11,94%), принадлежащее в равных частях Кристине Мурмане и Друвису Мурманису, а также ООО Crosshill Capital (9,92%), владельцем которого является Томс Крейцбергс, и ООО IJ birojs (4,1%), единственным владельцем которого является Янис Букс.