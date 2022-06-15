В Латвии растет экспорт и импорт продукции лесной отрасли

В том числе древесины и изделий из нее ввезено на 326,299 млн евро (+27,1%).

Импорт пиломатериалов составил 106,124 млн евро (+11%), кругляка было ввезено на 52,709 млн евро (+17,7%), топливной древесины - на 27,724 млн евро (+6,9%), фанеры - на 24,866 млн евро (+49,8%).

Бумага, картон и изделия из них импортированы в Латвию на сумму 129,323 млн евро, что на 26,5% больше, чем годом ранее.

Больше всего продукции лесной отрасли в Латвию было ввезено из Литвы - на 90,032 млн евро, что составляет 18,4% общего объема импорта лесоматериалов, из Белоруссии - на 80,076 млн евро (16,4%), из России - на 56,732 млн евро (11,6%). По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года импорт лесоматериалов из Литвы увеличился на 15,8%, из Белоруссии - на 7,5%, из России - на 29,8%.

Импорт лесной продукции за первые четыре месяца 2021 года составил 384,847 млн евро.

Экспорт лесной отрасли за четыре месяца вырос на 39,9%

За четыре месяца этого года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на 1,429 млрд евро, что на 39,9% больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

Древесины и изделий из нее за этот период экспортировано на 1,257 млрд евро, что на 42,8% больше, чем годом ранее, и составляет 88% (годом ранее - 86,2%) общего экспорта лесной отрасли.

Экспорт пиломатериалов составил 432,451 млн евро (+40,8%), экспорт топливной древесины - 158,421 млн евро (-8,1%), экспорт фанеры - 125,046 млн евро (+39,2%), а экспорт древесно-стружечных плит - 125,046 млн евро (+56,9%).

Экспорт деревянной мебели за четыре месяца вырос на 12,1% до 77,503 млн евро, экспорт бумаги, картона и изделий из них составил 55,373 млн евро, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Больше всего продукции лесной отрасли в первом квартале экспортировано в Великобританию (21%), Германию (7,9%) и Швецию (7,7%).

За первые четыре месяца 2021 года из Латвии было экспортировано продукции лесной отрасли на сумму 1,021 млрд евро.