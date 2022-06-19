На единоразовые пособия при начале работы для беженцев из Украины хотят выделить еще 2 млн евро
Во вторник правительство примет решение о выделении еще 2 млн евро на единоразовое пособие для украинских беженцев при начале работы.
Во вторник правительство примет решение о выделении еще 2 млн евро на единоразовое пособие для украинских беженцев при начале работы.
По данным Государственного агентства занятости (NVA), по состоянию на 30 мая зарегистрировано 5 556 граждан Украины и 5 857 вакансий, предложенных работодателями.
С 16 марта по 31 мая за единовременным пособием по трудоустройству обратились 4118 граждан Украины. Из всех поступивших заявлений было принято 3480 решений о выплате пособия при приеме на работу, а в 73 случаях было отказано. Основная причина отказов - недостатки в представленной документации, пояснили в NVA.
Министерство благосостояния прогнозирует, что количество заявлений может достичь 7300 за полтора месяца, что может быть связано с увеличением рабочих мест в летний сезон.
Поэтому, чтобы не затягивать выплату пособий лицам, приступившим к работе, необходимо предусмотреть в бюджете Минблага финансирование расходов на пособия для следующих запланированных 4000 человек. В дальнейшем запрос на необходимое финансирование будет готовиться в зависимости от ситуации.
Для получения пособия при приеме на работу необходимо подать заявление в течение одного месяца со дня начала работы в любом из пунктов обслуживания клиентов NVA в Латвии.
Украинские граждане могут получить пособие только один раз при начале трудоустройства в Латвии, и оно не облагается подоходным налогом с населения.
Дополнительное финансирование в размере 2 млн евро будет выделено из программы на непредвиденные обстоятельства.
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