На единоразовые пособия при начале работы для беженцев из Украины хотят выделить еще 2 млн евро

По данным Государственного агентства занятости (NVA), по состоянию на 30 мая зарегистрировано 5 556 граждан Украины и 5 857 вакансий, предложенных работодателями.

С 16 марта по 31 мая за единовременным пособием по трудоустройству обратились 4118 граждан Украины. Из всех поступивших заявлений было принято 3480 решений о выплате пособия при приеме на работу, а в 73 случаях было отказано. Основная причина отказов - недостатки в представленной документации, пояснили в NVA.

По данным NVA, по состоянию на 3 июня этого года единовременные пособия были выплачены в размере 1 202 000 евро. В среднем поступает 105 заявок в день.

Министерство благосостояния прогнозирует, что количество заявлений может достичь 7300 за полтора месяца, что может быть связано с увеличением рабочих мест в летний сезон.

Поэтому, чтобы не затягивать выплату пособий лицам, приступившим к работе, необходимо предусмотреть в бюджете Минблага финансирование расходов на пособия для следующих запланированных 4000 человек. В дальнейшем запрос на необходимое финансирование будет готовиться в зависимости от ситуации.

Для получения пособия при приеме на работу необходимо подать заявление в течение одного месяца со дня начала работы в любом из пунктов обслуживания клиентов NVA в Латвии.

Украинские граждане могут получить пособие только один раз при начале трудоустройства в Латвии, и оно не облагается подоходным налогом с населения.

Дополнительное финансирование в размере 2 млн евро будет выделено из программы на непредвиденные обстоятельства.