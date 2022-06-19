Вс, 19.06.2022
Наши клиенты, к сожалению, должны считаться с более высокими затратами на поездки, базовые тарифы вырастут до 20%. Раймонд Берзиньш, региональный руководитель Bolt в Латвии
Раймонд Берзиньш, региональный руководитель Bolt в Латвии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • На единоразовые пособия при начале работы для беженцев из Украины хотят выделить еще 2 млн евро

На единоразовые пособия при начале работы для беженцев из Украины хотят выделить еще 2 млн евро

Дети украинских беженцев ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник правительство примет решение о выделении еще 2 млн евро на единоразовое пособие для украинских беженцев при начале работы.

По данным Государственного агентства занятости (NVA), по состоянию на 30 мая зарегистрировано 5 556 граждан Украины и 5 857 вакансий, предложенных работодателями.

С 16 марта по 31 мая за единовременным пособием по трудоустройству обратились 4118 граждан Украины. Из всех поступивших заявлений было принято 3480 решений о выплате пособия при приеме на работу, а в 73 случаях было отказано. Основная причина отказов - недостатки в представленной документации, пояснили в NVA.

По данным NVA, по состоянию на 3 июня этого года единовременные пособия были выплачены в размере 1 202 000 евро. В среднем поступает 105 заявок в день.

Министерство благосостояния прогнозирует, что количество заявлений может достичь 7300 за полтора месяца, что может быть связано с увеличением рабочих мест в летний сезон.

Поэтому, чтобы не затягивать выплату пособий лицам, приступившим к работе, необходимо предусмотреть в бюджете Минблага финансирование расходов на пособия для следующих запланированных 4000 человек. В дальнейшем запрос на необходимое финансирование будет готовиться в зависимости от ситуации.

Для получения пособия при приеме на работу необходимо подать заявление в течение одного месяца со дня начала работы в любом из пунктов обслуживания клиентов NVA в Латвии.

Украинские граждане могут получить пособие только один раз при начале трудоустройства в Латвии, и оно не облагается подоходным налогом с населения.

Дополнительное финансирование в размере 2 млн евро будет выделено из программы на непредвиденные обстоятельства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back