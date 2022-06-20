Двукратного обладателя "Оскара" задержали в Италии по подозрению в сексуальном насилии

По предварительным данным, Хаггис подозревается в том, что в течение двух дней принуждал молодую женщину к сексуальным отношениям. Указано, что после он оставил ее одну в аэропорту города Бриндизи, хотя у нее было "тяжелое физическое и психологическое состояние". Сотрудники аэропорта и пограничники оказали женщине первую помощь и отвезли в полицию, а затем в больницу.

По данным СМИ, пострадавшая не является гражданкой Италии.

Адвокат Пола Хаггиса заверил, что его клиент невиновен.

Это не первый подобный эпизод. В 2017 году женщина по имени Хэли Брист обвинила Пола Хаггиса в изнасиловании в 2013 году. После этого с обвинениями в его адрес выступили еще три женщины. Защитники режиссера говорят, что это связано с тем, что он покинул церковь сайентологов, а после критиковал ее.

В Италии Хаггис находился для участия в фестивале кино и музыки Allora, который проходит в городе Остуни в Апулии. Организаторы фестиваля уже отменили участие режиссера в каких-либо мероприятиях.

Напомним, Пол Хаггис получил две награды "Оскар" за фильм "Столкновение" 2004 года, в котором выступил одним из режиссеров и одним из сценаристов. Картина получила награды, в частности, в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший сценарий". Он также является сценаристом фильмов "Малышка на миллион" и "Казино "Рояль".