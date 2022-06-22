Фото ⟩ На этой неделе Латвия получит первый новый электропоезд

В компании заявляют, что электропоезд перевозится по частям на четырех охраняемых грузовых автомобилях - первой с завода в Пльзене везут ходовую часть, второй с завода в Остраве - комплектующие крыши, а третьим и четвертым - первые два из четырех вагонов электропоезда. Логистика из Чехии проходит через Польшу и Литву.

Ходовая часть была доставлена ​​в Ригу 21 июня, элементы крыши будут доставлены в Латвию в среду. Вагоны, которые из-за больших габаритов передвигают только ночью, чтобы как можно меньше мешать движению, прибудут в столицу Латвии рано утром в четверг, 23 июня. Остальные два электровагона будут доставлены в последнюю неделю июня.

В то же время председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отмечает, что команда специалистов соберет поезд и в течение нескольких месяцев будет использовать его для различных проверок в железнодорожной инфраструктуре Латвии, чтобы убедиться, что электропоезд соответствует стандартам безопасности и другим нормативам.

Галерея: Новый электропоезд для Латвии

Мартин Беднарз, председатель правления Škoda Vagonka, отмечает, что планы по перемещению поездов пришлось изменить ввиду текущей ситуации в Европе.

"Мы сотрудничаем с партнером в Латвии, который поможет с окончательной сборкой поездов. Мы установим поезд на ширококолейную платформу, установим электрооборудование на крышу и выполним все необходимые работы для начала его испытаний. По такой же схеме будут доставлены и другие поезда. Тестирование электропоезда на латвийской железнодорожной инфраструктуре планируется начать в августе", - пояснил он.

Ожидается, что Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров, к концу 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составит 109 метров, каждый из них рассчитан на 436 пассажиров. Заход в поезд будет находиться на одном уровне с пассажирской платформой.

Поезда будут ходить более плавно, чем те, которые используются в настоящее время, а уровень шума в вагонах будет ниже.

Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, у существующих она - 120 км/ч. Максимальную скорость можно будет развивать на участках, где в будущем это позволит железнодорожная инфраструктура.

После приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов. Это значит, что утром и вечером в будние дни, которые традиционно являются наиболее загруженными, поезда будут ходить каждые 15-20 минут. Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, закупка 23 новых электропоездов планируется при софинансировании Фонда сплочения Европейского союза в размере 114,211 млн евро.