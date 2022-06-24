Рига обошла Вильнюс и Таллинн по стоимости дизельного топлива
На этой неделе цены на бензин в Риге и Вильнюсе снизились, а дизельное топливо в Риге и Таллинне стало дороже, свидетельствуют данные агентства LETA.
На этой неделе цены на бензин в Риге и Вильнюсе снизились, а дизельное топливо в Риге и Таллинне стало дороже, свидетельствуют данные агентства LETA.
Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В свою очередь самой высокой цена на дизельное топливо была в Риге, а самой низкой - в Вильнюсе.
В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Сванорю цена 95-го бензина снизилась на 1% и составляла в среду 2,069 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась - 2,019 евро за литр.
В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 0,9% до 2,155 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 2% до 2,075 евро за литр.
Цены автогаза в столицах стран Балтии не изменились - литр автогаза в Риге в среду стоил 0,815 евро, в Вильнюсе - 0,862 евро, в Таллинне - 0,93 евро.
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