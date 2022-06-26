Сейм потратит больше 200 тысяч на автомобили высокого класса и электрокары

В тендере на закупку трех автомобилей высокого класса Сейм получил две заявки, сообщается на сайте IUB. В качестве поставщика выбрана компания SIA Amserv Motors, которая совершит поставку за 123 719 евро.

На поставку электромобилей Сейм получил три предложения и выбрал компанию SIA Verte Auto, стоимость сделки - 84 000 евро.

По информации Firmas.lv, SIA Amserv Motors было зарегистрировано в 2004 году, его основной капитал составляет 481 740 евро. В 2021 году оборот компании достиг 40 548 943 евро, а в прошлом году - 1 487 216 евро.

SIA Verte Auto была основана в 2017 году, его уставный капитал достигает 3000 евро. В прошлом году оборот компании составил 15 597 045 евро, он закончился с убытком в размере 367 085 евро.