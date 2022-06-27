Газета Diena больше не будет выходить по понедельникам: проблемы с доставщиками прессы

"Наша цель остается прежней - мы хотим, чтобы вы были полностью информированы о текущих событиях в Латвии и мире. (…) К сожалению, по не зависящим от нас обстоятельствам, из-за доставщиков прессы наша работа не доходит до читателей. Понедельники стали критическими. Мы не можем это изменить, но мы хотим делать все, что в наших силах, на благо наших читателей, и мы это делаем", - говорится в заявлении газеты.

Газета обещает, что в будущем по четвергам и пятницам она будет толще и с рядом тематических новшеств.

Газета Diena издается с ноября 1990 года. В настоящее время ее издает ООО Izdevniecība Dienas mediji, принадлежащее Эдгару Котсу. По информации firmas.lv, финансовых данных компании за прошлый год пока нет, а в 2020 году она работала с оборотом в 1,63 млн евро и убытками в 410 000 евро.