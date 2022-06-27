Даугавпилсская дума оспорит закон о демонтаже советских памятников

В соответствии с повесткой дня заседания Даугавпилсской городской думы по этому вопросу выступит заместитель начальника юридического отдела Даугавпилсской думы Марина Димитриева.

В проекте решения говорится о том, что на территории Даугавпилса находятся объекты, соответствующие критериям, перечисленным в статье 3 закона, таким образом, закон обязывает Даугавпилсское самоуправление демонтировать объекты, определенные Кабинетом министров, до 15 ноября 2022 года, финансируя 50% расходов на демонтаж из муниципальных средств.

В проекте решения говорится о том, что при разработке и принятии закона мнение думы не запрашивалось. Финансовые средства на демонтаж в бюджете Даугавпилсского городского самоуправления на 2022 год не предусмотрены.

Самоуправление считает, что часть вторая статьи 4, части вторая и пятая статьи 5, а также часть первая статьи 8 принятого закона не соответствуют статьям 1 и 101 Конституции Латвии - принципу самоуправления. Одним из общих правовых принципов, вытекающим из статьи 1 Конституции, является принцип эффективного законодательства, который не был соблюден при принятии закона.

Муниципалитет также ссылается на обязательную для Латвии Европейскую хартию о местных самоуправлениях, первая часть статьи 3 которой гласит, что "местное самоуправление означает право и способность местных властей регулировать и управлять значительной частью государственных дел по своему усмотрению, под свою ответственность и в интересах местного населения".

В проекте решения также содержится ссылка на пятый пункт статьи 4 Хартии, где говорится, что, если центральный орган делегирует свои полномочия местным органам власти, они должны, насколько это возможно, приспосабливать осуществление этих полномочий к местным обстоятельствам, а также с самоуправлениями следует консультироваться в процессе принятия решений по вопросам, непосредственно затрагивающим местные органы власти.

Пункты первый и второй статьи 9 предусматривают, что органы местного самоуправления имеют право в рамках государственной экономической политики иметь достаточные собственные финансовые ресурсы, которыми они вольны распоряжаться в пределах своих полномочий, и что финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны их обязанностям по Конституции и закону.

Самоуправление считает, что часть вторая статьи 4 и части вторая и пятая статьи 5 оспариваемого закона предписывают самоуправлению в короткий срок демонтировать вышеуказанные объекты, препятствуя самостоятельности самоуправления и исключая его из процесса принятия решения.

Самоуправление отдает себе отчет в том, что дело не может быть рассмотрено в КС до 15 ноября 2022 года - даты, когда памятники должны быть демонтированы - поэтому просит КС позволить во время рассмотрения дела сохранить существующую ситуацию.