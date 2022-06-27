Пн, 27.06.2022
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Джо Байден, президент США

В Даугавпилсе украинских беженцев, возможно, будут расселять в спортзалах

Иллюстративное фото. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе после сокращения поддержки украинским беженцам рассматривается возможность расселения их в спортзалах, сообщил агентству LETA председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш.

В июле уменьшится объем поддержки на размещение беженцев в местах расселения туристов. Даугавпилсское самоуправление связалось со всеми украинскими беженцами, сообщив, что поддержка сокращается, на что беженцы отреагировали тревожно.

По словам Элксниньша, размещение беженцев в частных квартирах не популярно. "Сейчас мы рассматриваем возможность размещения беженцев в спортзалах со спальными местами", - говорит Элксниньш. Также дума призывает владельцев частных квартир предлагать квартиры украинцам.

Элксниньш объясняет нынешнюю ситуацию тем, что у самоуправления нет достаточных средств для покрытия расходов в отелях.

В Даугавпилсе размещено 567 беженцев из Украины.

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