От жары плавится металл: введены ограничения скорости для электричек

Об этом Latvijas dzelzceļš сообщило в своем Twitter. По их словам, ограничение вводится из-за воздействия тепла на рельсы.

Karstums ietekmē sliedes! 🥵

Rūpējoties par drošību, šodien un turpmākajās dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 20.00 ir ieviesti vilcienu ātruma ierobežojumi. Līdz ar to var tikt ietekmēta @PVilciens kustība un gala stacijās vilcieni var pienākt vēlāk. Atvainojamies par neērtībām! pic.twitter.com/zKmUfsfRQK — Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) June 28, 2022

В результате ограничения скорости возможны опоздания пассажирских поездов.

Как сообщалось, сегодня по всей стране действует красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об экстремальной жаре.