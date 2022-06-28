От жары плавится металл: введены ограничения скорости для электричек
По соображениям безопасности предприятие Latvijas dzelzceļš ввело ограничение скорости движения поездов во вторник, 28 июня, и в последующие дни с 12:00 до 20:00.
По соображениям безопасности предприятие Latvijas dzelzceļš ввело ограничение скорости движения поездов во вторник, 28 июня, и в последующие дни с 12:00 до 20:00.
Об этом Latvijas dzelzceļš сообщило в своем Twitter. По их словам, ограничение вводится из-за воздействия тепла на рельсы.
Karstums ietekmē sliedes! 🥵— Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) June 28, 2022
Rūpējoties par drošību, šodien un turpmākajās dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 20.00 ir ieviesti vilcienu ātruma ierobežojumi. Līdz ar to var tikt ietekmēta @PVilciens kustība un gala stacijās vilcieni var pienākt vēlāk. Atvainojamies par neērtībām! pic.twitter.com/zKmUfsfRQK
В результате ограничения скорости возможны опоздания пассажирских поездов.
Как сообщалось, сегодня по всей стране действует красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об экстремальной жаре.
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