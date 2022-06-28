Вт, 28.06.2022
Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

От жары плавится металл: введены ограничения скорости для электричек

Рельсы ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По соображениям безопасности предприятие Latvijas dzelzceļš ввело ограничение скорости движения поездов во вторник, 28 июня, и в последующие дни с 12:00 до 20:00.

Об этом Latvijas dzelzceļš сообщило в своем Twitter. По их словам, ограничение вводится из-за воздействия тепла на рельсы.

В результате ограничения скорости возможны опоздания пассажирских поездов. 

Как сообщалось, сегодня по всей стране действует красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об экстремальной жаре.

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