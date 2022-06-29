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Автомобиль в современном мире — это не только и не столько средство передвижения, но и лицо автовладельца. Поэтому грамотный уход за машиной не просто продлевает ее жизнь, но и позволяет экономить на обслуживании и автозапчастях.

В этой статье мы расскажем об основных положениях в уходе за авто.

Кузов

Кузов — это витрина автомобиля, состоящая из множества запчастей, которые подвергаются износу и портят внешний вид, если за ними регулярно не ухаживать.

Один из главных и действенных способов продлить срок службы вашего автомобиля и сохранить его привлекательность — это регулярно мыть машину в соответствии с требованиями сезона.

Существует простое и действенное правило: летом мыть авто один раз в неделю, зимой не реже одного раза в месяц с поправкой на местность и погодные условия. Если вы пользуетесь автомобилем ежедневно, старайтесь следовать этому простому правилу, и ваша ласточка будет сиять, как в первый день покупки.

Техническое состояние

Чтобы правильно ухаживать за машиной, не нужно ждать, пока что-либо сломается и повлечет за собой расходы на ремонт. У каждого автомобиля есть инструкция, содержащая в первую очередь информацию о расходных материалах и автозапчастях, которые нужно периодически менять.

Обратите внимание на следующие расходные материалы и автозапчасти и частоту их замены:

воздушный и салонный фильтры;

моторное масло – раз год или каждые 10 тысяч километров;

антифриз – один раз в четыре года;

тормозные колодки – по мере изнашивания, в противном случае придется менять тормозные диски;

свечи зажигания – несвоевременная замена опасна «сливанием» свечи с головкой цилиндра.

Также очень важно периодически обрабатывать антикоррозийными веществами днище автомобиля, а на колесные арки устанавливать специальные подкрылки, которые защитят кузов от образования ржавчин.