На прошлой неделе немного снизилась цена бензина 95-й марки

Опубликованная на этой неделе информация Еврокомиссии о предыдущей неделе показывает, что в Латвии литр бензина 95-й марки стоил в среднем 2,096 евро за литр на неделе с 14 по 20 июня, неделей ранее - 2,104 евро за литр, а еще неделей ранее - 2,10 евро за литр.

С другой стороны, средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 2,108 евро за литр. На позапрошлой неделе средняя цена дизельного топлива составляла 2,072 евро за литр, а еще неделей ранее - 2,001 евро за литр.

В предыдущий раз рекорд цен и на бензин 95-й марки, и на дизтопливо был достигнут на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а дизельного топлива - 2,072 евро за литр.