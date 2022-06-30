Чт, 30.06.2022
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Елена Зеленская, супруга президента Украины

На прошлой неделе немного снизилась цена бензина 95-й марки

Эмбарго еще нет, а бензин уже дороже 2 евро за литр. Это беспокоит и жителей, и политиков стран ЕС ФОТО: EPA

На прошлой неделе средняя цена бензина 95-й марки в Латвии снизилась на 0,4%, а средняя цена дизельного топлива выросла на 1,7%, вновь побив ценовой рекорд, свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Опубликованная на этой неделе информация Еврокомиссии о предыдущей неделе показывает, что в Латвии литр бензина 95-й марки стоил в среднем 2,096 евро за литр на неделе с 14 по 20 июня, неделей ранее - 2,104 евро за литр, а еще неделей ранее - 2,10 евро за литр.

С другой стороны, средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 2,108 евро за литр. На позапрошлой неделе средняя цена дизельного топлива составляла 2,072 евро за литр, а еще неделей ранее - 2,001 евро за литр.

В предыдущий раз рекорд цен и на бензин 95-й марки, и на дизтопливо был достигнут на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а дизельного топлива - 2,072 евро за литр.

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