LTV: Latvijas gāze разрешила "Газпрому" участвовать в собрании акционеров

23 июня вступили в силу поправки к Закону о национальной безопасности, которые устанавливают ограничения для России или Беларуси, ее граждан или юридических лиц, зарегистрированных в России или Беларуси, которые не смогут приобрести значительную долю или решающее право голоса в важном с точки зрения национальной безопасности предприятии или стать членом такого же общества капитала, а также быть реальным бенефициаром в важном для национальной безопасности коммерческом обществе.

Министерство экономики поясняет, если в указанных в отдельной норме закона обществах капитала уже имеют значительное участие или решающее влияние граждане России или Беларуси или же они являются реальными бенефициарами, то со дня приобретения обществом капитала статуса общества, имеющего значение для национальной безопасности, правом голоса в нем не могут пользоваться российские или белорусские граждане или лица, передавшие осуществление своих прав гражданину какой-либо из этих стран.

Так как дочернее предприятие Latvijas gāze Gaso является важным для национальной безопасности обществом капитала, в котором "Газпром" и Itera Latvija как акционеры Latvijas gāze через посредничество этого общества капитала реализуют значительное участие в Gaso, Министерство экономики, как акционер Latvijas gāze, призвало к соблюдению требований Закона о национальной безопасности при организации собрания акционеров Latvijas gāze.

По словам представителей Минэкономики, представители Itera Latvija не участвовали в собрании акционеров Latvijas gāze, состоявшемся в понедельник. Между тем, по имеющейся у LTV информации, "Газпром" принял участие в собрании акционеров в понедельник.

Юрист Иво Клотиньш, представитель Latvijas gāze обосновал допуск "Газпрома" к собранию различными, по его мнению, неясностями в законе, например, неясностью, в какой момент теряется право голоса.

Он также сослался на письмо Минэкономики в Сейм с обоснованием поправок, в котором лишение права голоса применяется только к компаниям со статусом коммерческой компании, важной для национальной безопасности, а не к посредникам, которыми в этом случае являются Latvijas gāze.

"Очевидно, что закон принят с такой целью. Мы как юристы, адвокаты должны смотреть на интерпретацию. Сейчас это единственное место, единственный способ, как мы можем это интерпретировать. Мы не можем интерпретировать с разных точек зрения о той или иной компании, или о геополитических событиях. К сожалению, у нас, как у юристов, такая работа", - сказал Клотиньш.

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