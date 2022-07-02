Пн, 4.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

Найдена пропавшая в Саркандаугаве девочка

Государственная полиция. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Найдена пропавшая в пятницу, 1 июля, в Риге Марта Погиня, сообщает Государственная полиция Латвии.

Об исчезновении девочки 2010 года рождения правоохранители сообщили в субботу - девочка покинула место жительства в Риге на улице Саркандаугавас, и не вернулась.

Сейчас она обнаружена.

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