Найдена пропавшая в Саркандаугаве девочка

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПНайдена пропавшая в Саркандаугаве девочка 4 июля 2022, 9:39Найдена пропавшая в Саркандаугаве девочкаrus.tvnet.lv/LETAГосударственная полиция. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETAНайдена пропавшая в пятницу, 1 июля, в Риге Марта Погиня, сообщает Государственная полиция Латвии.Об исчезновении девочки 2010 года рождения правоохранители сообщили в субботу - девочка покинула место жительства в Риге на улице Саркандаугавас, и не вернулась.Сейчас она обнаружена.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке! полиция