Выпуск промышленной продукции в Латвии увеличился на 4,2%

В том числе прирост в обрабатывающей промышленности составил 6,9%, в электро- и газоснабжении был спад на 13,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров - прирост на 3,3%.

В мае по сравнению с маем 2021 года выпуск промышленной продукции по календарно выровненным данным в сравнительных ценах вырос на 5,3%. В том числе выпуск продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 0,7%, а в электро- и газоснабжении был спад на 11,1%.

В мае из 22 отраслей обрабатывающей промышленности в 17 отраслях наблюдалось увеличение объемов производства, в том числе в производстве фармацевтических веществ и препаратов, производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (автозапчастей и аксессуаров) - на 22,4%, в производстве напитков - на 21,9%, в производстве одежды - на 20,5%, в полиграфии и воспроизводстве записей - на 5,8%.

Объемы производства увеличились в двух из трех крупнейших по удельному весу отраслей - в производстве пищевых продуктов и в производстве готовых металлических изделий (без учета машин и оборудования) наблюдался рост на 2,6% и 5,7% соответственно.

С другой стороны, выпуск продукции уменьшился в производстве компьютерного, электронного и оптического оборудования - на 17,3%, в ремонте и установке оборудования и приборов - на 14,4%, в производстве оборудования, механизмов и станков - на 6,5%, в производстве древесины, изделий из дерева и пробки, кроме мебели - на 1%.

В мае по сравнению с апрелем объем промышленного производства увеличился на 0,2% в сопоставимых ценах по сезонно выровненным данным. В том числе в обрабатывающей промышленности был рост на 1,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5%, в электроснабжении и газоснабжении - снижение на 5,4%.

В мае текущего года по сравнению с маем 2021 года оборот обрабатывающей промышленности вырос на 28,1% по календарно скорректированным данным в фактических ценах. Оборот на внутреннем рынке увеличился на 27%, а на экспортном - на 28,6%. Экспорт в еврозону увеличился на 38,3%, за пределы еврозоны - на 21,6%.

В мае по сравнению с апрелем оборот обрабатывающей промышленности по сезонно скорректированным данным снизился на 0,7%. Оборот на внутреннем рынке снизился на 1,8%, в экспорте - на 0,1%. Экспорт в еврозону сократился на 3,4%, а экспорт за пределы еврозоны увеличился на 2,7%.