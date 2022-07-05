С 1 сентября "минималка" для учителей повысится до 900 евро

Данные изменения закрепляют в нормативных актах прирост оплаты труда педагогов с 1 сентября 2022 года.

Минимальные месячные оклады также будут увеличены для директоров учреждений среднего профессионального образования, директоров и заместителей колледжей, руководителей общеобразовательных и профильных образовательных учреждений, руководителей структурных подразделений колледжей, реализующих программы среднего профессионального образования в образовательном учреждении, а также педагогов-методистов.

Поправки также предусматривают повышение минимальной зарплаты воспитателей дошкольных учреждений на 11,2% - с 872 евро до 970 евро.

Также определено, что размер целевого пособия на одного ребенка по программам дошкольного образования составит 82 евро. Расчеты произведены на основе заранее принятой минимальной месячной заработной платы воспитателя дошкольного учреждения - 970 евро и модели расчета целевых стипендий "Школьник в муниципалитете".

Как ранее заявило Министерство образования и науки (IZM), в результате изменений увеличится зарплата каждого педагога, так как рабочая нагрузка не изменится.

Тем не менее, как указали в IZM, только повышение самых низких ставок не обеспечит всем педагогам ощутимое увеличение оплаты труда, так как большая часть педагогов работает с небольшой нагрузкой. Для достижения существенного прироста оплаты труда обязательным условием является оптимизация школьной сети, чтобы добиться оптимального соотношения количества учащихся и педагогов.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призывает учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку. Как заявила руководитель LIZDA Инга Ванага, три основных требования профсоюза:

сбалансированная нагрузка,

повышение оплаты труда в соответствии с принципами, установленными IZM,

справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

Ванага напомнила, что в 2015 году состоялась однодневная забастовка учителей. В ее результате совет профсоюзов сделал вывод, что забастовка будет эффективной только в том случае, если будет бессрочной.

Кроме того, LIZDA обратится к самоуправлениям, руководителям образовательных учреждений, представителям вузов и родителям, так как при текущей загруженности педагоги не могут уделять достаточно времени выполнению требований, установленных для нового учебного содержания.