Зарплата руководителя airBaltic в прошлом году выросла на 20,7%

Также Гаусс декларировал доход от продажи имущества в размере 52 000 евро.

Согласно декларации, Гауссу принадлежит собственность в Германии, Австрии, Италии, а также недвижимость в Юрмале и в совместной собственности - недвижимость в Риге.

Руководителю airBaltic полностью принадлежит зарегистрированная в Германии компания MaGau GmBH.

В конце 2021 года у Гаусса не было наличных накоплений, а безналичные накопления в 11 различных учреждениях составили 740 455 евро, что на 37 118 евро больше, чем годом ранее.

В 2021 году у руководителя авиакомпании было два кредита на общую сумму 818 000 евро, что по сравнению с годом ранее на 435 000 евро больше.

Как сообщалось, в 2020 году Гаусс за работу в airBaltic получил 686 701 евро.

С апреля до возобновления регулярных рейсов он отказался от зарплаты, чтобы поддержать предприятие в условиях пандемии Covid-19.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки уменьшились на 49% до 135,7 млн евро.