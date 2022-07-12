Главное за 12 июля ⟩ Интервью Лаймы Вайкуле, трагедия в Лудзе и Светлаков в Юрмале

Новости Латвии:

В наши дни авиаперелеты уже стали обычным явлением, так как это удобный и быстрый способ передвижения. Однако многим приходится сталкиваться с тем, что нужно вносить определенные коррективы в свои поездки из-за задержки рейса, отказа в посадке на конкретный рейс или его отмены. Четыре жителя Латвии рассказали о негативном опыте полета домой. Портал выяснил, как необходимо действовать пассажирам в разных ситуациях.

С бесчеловечным поступком столкнулась семья из Лиепаи - место захоронения их ребенка на Старом кладбище несколько раз подвергалось вандализму.

Идею создания службы национальной обороны нужно поддержать, но об обязательном привлечении к ней женщин нужны дискуссии, заявил в передаче TV3 900 sekundes президент Латвии и главнокомандующий Национальными вооруженными силами Эгил Левитс.

На прошлой неделе в Лудзе погиб мужчина, на которого упал трактор, сообщила представитель управления Государственной полиции Латгальского региона Ласма Курсите.

Местные самоуправления и землевладельцы могут начать расчет налога на недвижимость в следующем году, так как Государственная земельная служба опубликовала прогноз на кадастровую стоимость на 2023 год.

В понедельник троллейбус с пассажирами попал в серьезную аварию на Тейке в Риге, сообщает передача Degpunktā.

Государственная полиция после получения информации о покушении на убийство задержала на остановке общественного транспорта в Риге мужчину, сообщили в Госполиции.

Главное за рубежом:

Газета The New York Times посетила Нарву и назвала ее самым пророссийским городом ЕС, население которого поддерживает президента России Владимира Путина. Однако военный конфликт в Украине спровоцировал в Нарве "ментальную войну" между старшим поколением и молодежью.

Курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара. Это произошло впервые с декабря 2002 года.

С середины июня Литва ограничила транзит товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, в Калининград, и это решение не оставляет Москву в покое. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили возможные совместные меры против Литвы.

Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 60 рейсов в понедельник, 11 июля, и предупредил, что ему, возможно, придется попросить авиакомпании выполнять дополнительные рейсы, поскольку аэропорт изо всех сил пытается справиться с возросшим спросом на поездки после пандемии коронавируса.

В городе Новая Каховка, который находится в оккупированной российскими военными Херсонской области Украины, взорвался российский склад с боеприпасами.

На данный момент нет военных предпосылок для освобождения украинской армией оккупированных территорий на юге страны, оценил советник министра обороны Латвии Артиса Пабрикса по военным вопросам, бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймонд Граубе.

В военное время Силы обороны Эстонии будут вынуждены принудительно изъять у частных предприятий более двух тысяч транспортных средств.

Интересное чтиво:

Лайма Вайкуле вернулась в Латвию из США. RUS TVNET связался со знаменитостью и задал ей несколько вопросов. Тем более что в последнее время о певице появилось столько слухов!

Владивостокский "Адмирал" подписал соглашение с нападающим сборной Латвии Николаем Елисеевым.

Внимание общественности привлек бывший премьер-министр Эйнар Репше. Из-за новой прически его сложно узнать. Журналу Privātā Dzīve он рассказал, что волосы он растит уже год.

Российский комик, актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале разместил снимок из Юрмалы и передал привет подписчикам.

Одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии Элина Дидрихсоне в новой передаче Iečeko slavenību на канале STV Pirmā продемонстрировала свою квартиру, в которой одна только зеркальная стена спальни обошлась в 3000 евро.