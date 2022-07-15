Цены на продукты растут в два раза быстрее, чем средняя зарплата. Но ситуация может улучшиться

В настоящее время цены на продукты питания растут по крайней мере в два раза быстрее, чем средняя зарплата в Латвии, кроме того, осенью люди будут вынуждены платить в два раза большие за коммунальные услуги, хотя и раньше счета были немаленькими.

Справедливости ради надо отметить, что есть и отдельные позитивные сигналы о том, что со временем цены на продукты могут упасть, и они связаны не только с тем, что цены многих продуктов уже давно не соответствуют покупательской способности населения, но и с глобальными факторами, которые могут привести к снижению цен.

Комментируя причины скачка цен на продукты питания, эксперт Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе отмечает, что одной из главных причин подорожания продовольствия является рост цен на энергоресурсы, но есть и другие факторы.

"Рост цен начался уже в конце прошлого года, и на это повлияло несколько обстоятельств, в том числе коронавирусный кризис. Например, цена на такой продукт, как пальмовое масло, которые не слишком престижно, возросла на 30-40%, потому что не хватало рук, чтобы собрать урожай. Пальмовое масло выращивают в небогатых странах, а необходимая рабочая сила поступает туда из еще более бедных стран, но из-за Covid-19 перемещение рабочей силы было ограничено", - поясняет Гулбе. Также во время Covid-19 возникли многочисленные проблемы с логистикой.