Раньше, чем обычно. В Латвии началась уборка зерновых

"В четверг нам удалось обмолотить первые 36 тонн, но на этом дело и закончилось, так как в пятницу каждые полчаса шел дождь. Мы рады, что первые тонны выглядят очень хорошо. Планируем возобновить работу во вторник", - сказал Гунвалдис газете. По его словам,более продолжительный сезон уборки более экономичный, так как можно убрать больше урожая с меньшим количеством техники.

Тем временем в других частях Латвии урожай еще ждет.

Элвис Лаздиньш, владелец хутора Lazdiņi в Добельской крае, признает, что его беспокоят недавние дожди.

"Как и два года назад, пострадало 50-60% полей в Земгале. Что касается качества урожая, то потенциал должен быть. Кроме того, поля застрахованы, так что по крайней мере есть уверенность, что на эти деньги можно арендовать какую-то дополнительную мощность, потому что в этом году уборка будет более медленной".

Сандрис Беча, руководитель кооператива Durbes grauds, готов начать уборку озимого ячменя, как только улучшится погода.