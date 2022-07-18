Пн, 18.07.2022
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Антон, украинский беженец, отец

Раньше, чем обычно. В Латвии началась уборка зерновых

Сбор урожая зерновых. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Уборка урожая в Латвии началась чуть раньше, чем в другие годы, а сезон уже почти 20 лет открывает семейное хозяйство Joži в Яунпилсе, принадлежащее Гунвалдису и Гуне Спрогисам. Первым они убирают поле озимой пшеницы площадью 600 га, пишет в понедельник Latvijas avīze.

"В четверг нам удалось обмолотить первые 36 тонн, но на этом дело и закончилось, так как в пятницу каждые полчаса шел дождь. Мы рады, что первые тонны выглядят очень хорошо. Планируем возобновить работу во вторник", - сказал Гунвалдис газете. По его словам,более продолжительный сезон уборки более экономичный, так как можно убрать больше урожая с меньшим количеством техники.

Тем временем в других частях Латвии урожай еще ждет.

Элвис Лаздиньш, владелец хутора Lazdiņi в Добельской крае, признает, что его беспокоят недавние дожди.

"Как и два года назад, пострадало 50-60% полей в Земгале. Что касается качества урожая, то потенциал должен быть. Кроме того, поля застрахованы, так что по крайней мере есть уверенность, что на эти деньги можно арендовать какую-то дополнительную мощность, потому что в этом году уборка будет более медленной".

Сандрис Беча, руководитель кооператива Durbes grauds, готов начать уборку озимого ячменя, как только улучшится погода.

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