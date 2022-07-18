Фото ⟩ В Лиепае на пляж выбросило рыбу-меч весом около 80 килограммов

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Впечатляющую по размерам рыбу заметили спасатели, которые сначала приняли ее за тюленя.

"Поднимали ее в машину по двое", - рассказал инструктор Спасательной службы лиепайского пляжа Ритварс Шенвалдс, добавив, что рыба уже начала разлагаться и сильно пахла.

Галерея: Рыба-меч на пляже в Лиепае

Спасатели отдали рыбу-меч в приют для животных Lauvas sirds.

Представителей этого вида рыб и ранее выбрасывало на берега Лиепаи.

Напомним, этим летом в Лиепае был замечен и морж.