Пн, 18.07.2022
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Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Талибана

Фото ⟩ В Лиепае на пляж выбросило рыбу-меч весом около 80 килограммов

ФОТО: liepajniekiem.lv.

17 июля на пляж в Лиепае выбросило рыбу-меч длиной примерно полтора метра. Как сообщает портал liepajniekiem.lv, вес рыбы составляет около 80 килограммов.

Фотографии перепубликованы с разрешения редакции liepajniekiem.lv.

Впечатляющую по размерам рыбу заметили спасатели, которые сначала приняли ее за тюленя.

"Поднимали ее в машину по двое", - рассказал инструктор Спасательной службы лиепайского пляжа Ритварс Шенвалдс, добавив, что рыба уже начала разлагаться и сильно пахла.

Галерея: Рыба-меч на пляже в Лиепае

Спасатели отдали рыбу-меч в приют для животных Lauvas sirds.

Представителей этого вида рыб и ранее выбрасывало на берега Лиепаи.

Напомним, этим летом в Лиепае был замечен и морж.

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