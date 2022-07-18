Фото ⟩ В Лиепае на пляж выбросило рыбу-меч весом около 80 килограммов
17 июля на пляж в Лиепае выбросило рыбу-меч длиной примерно полтора метра. Как сообщает портал liepajniekiem.lv, вес рыбы составляет около 80 килограммов.
17 июля на пляж в Лиепае выбросило рыбу-меч длиной примерно полтора метра. Как сообщает портал liepajniekiem.lv, вес рыбы составляет около 80 килограммов.
Фотографии перепубликованы с разрешения редакции liepajniekiem.lv.
Впечатляющую по размерам рыбу заметили спасатели, которые сначала приняли ее за тюленя.
"Поднимали ее в машину по двое", - рассказал инструктор Спасательной службы лиепайского пляжа Ритварс Шенвалдс, добавив, что рыба уже начала разлагаться и сильно пахла.
Галерея: Рыба-меч на пляже в Лиепае
Спасатели отдали рыбу-меч в приют для животных Lauvas sirds.
Представителей этого вида рыб и ранее выбрасывало на берега Лиепаи.
Напомним, этим летом в Лиепае был замечен и морж.
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